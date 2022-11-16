За час війни кількість ІТ-спеціалістів без досвіду в Україні зросла у 3,5 раза, – дослідження

В Україні рекордні 70 тис. кандидатів у пошуку роботи. Із них – 16 тис. кандидатів без досвіду, кількість яких за рік виросла більш ніж у 3,5 раза (минулого листопада таких кандидатів було лише 4,5 тис.).

Про це свідчить статистика кадрового порталу Djinni, передає AIN.UA.

Так, кількість кандидатів з досвідом від одного до трьох років виросла майже втричі – з 6,2 тис. до 18 тис.

Кандидатів із досвідом 3-5 років стало більше у 2,5 раза.

Спеціалістів із досвідом більше 5 років у пошуку роботи наразі побільшало майже вдвічі. При цьому найдосвідченіші кандидати залишаються найбільшим сегментом на Djinni (34%).

Відповідно, різко збільшилась кількість відгуків на вакансії. 12,5 тис. вакансій, які зараз онлайн, мають в сумі майже 40 тис. відгуків.

Вакансій із понад 1 тис. відгуків лише 4. При цьому 2% вакансій мають більше 100 відгуків. Ці дві групи разом отримали 87% всіх відгуків.

41% вакансій мають 5 і менше відгуків. Ще 18% вакансій ще зовсім свіжі і не мають відгуків взагалі.

Найбільше вакансій без відгуків для DevOps, C++ та Java. Найбільше вакансій із 100+ відгуками для QA, JavaScript, Design та Project Manager. Саме в цих професіях історично найбільше всього свічерів.

Раніше Djinni повідомляв, що в жовтні рекрутери надіслали кандидатам 131 тис. пропозицій. Кандидати відкрили контакти на 26% з них, але майже половину пропозицій отримали кандидати в пасивному пошуку, а їх response rate лише 9%. Тоді як активні кандидати відповідають на 46% пропозицій.

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У свою чергу, за жовтень кандидати надіслали 263 тис. відгуків на вакансії. 25% із них рекрутери навіть не прочитали, ще 35% прочитали, але не відповіли. І тільки на 40% відгуків рекрутери щось пишуть кандидату. 15% таких відповідей – відмови.

Як зазначається, єдиним сектором, який із початку повномасштабної війни майже не втратив контракти та продемонстрував зростання, є ІТ. Саме тому люди, які зараз не мають роботи, намагаються вивчитись на ІТ-спеціаліста та свічнутись, щоб мати більш стабільну роботу та перспективи до зростання.

У результаті ринок ІТ-праці перенаситився початківцями, у свою чергу компанії в умовах світової рецесії більш обережно ставляться до найму недосвічених кандидатів, інвестуючи ресурси в синіор-спеціалістів.

Раніше повідомлялося, що за січень-серпень 2022 року експорт IT з України виріс на 16% у порівнянні з відповідним періодом торік. Доля IT в загальному експорті послуг за серпень склала 48% та становила $4,9 млрд.