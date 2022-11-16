Рада схвалила автоматичний обмін інформацією про рахунки для контролю за сплатою податків

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, метою якого є впровадження Україною Загального стандарту звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки, схваленого Радою ОЕСР (Загальний стандарт звітності CRS), що передбачає щорічний міжнародний автоматичний обмін даних про фінансові рахунки.

Прийняття відповідного урядового законопроєкту №8131 у першому читанні підтримали 243 народних депутатів, свідчить інформація на сайті парламенту.

Як пояснили у пресслужбі Міністерства фінансів, впровадження у національне законодавство вимог Загального стандарту звітності CRS забезпечить приєднання України до міжнародної системи обміну інформацією з учасниками Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки (далі – Багатостороння угода CRS).

Основні зміни до Податкового кодексу України, запропоновані законопроєктом, включають:

пряму вимогу для фінансових агентів застосовувати правила Загального стандарту звітності CRS під час здійснення належної комплексної перевірки (due diligence) фінансових рахунків та подавати до Державної податкової служби України інформацію про фінансові рахунки резидентів інших юрисдикцій, що є учасниками Багатосторонньої угоди CRS;

функції та повноваження контролюючих органів для забезпечення контролю за виконанням нових правил фінансовими агентами та власниками рахунків;

вимоги до зберігання документів;

права контролюючих органів щодо збору інформації та документів для виконання ними міжнародних зобов’язань щодо обміну інформацією для податкових цілей.

Мінфін зауважує, що імплементація Загального стандарту звітності CRS координується Секретаріатом ОЕСР з метою забезпечення уніфікованого підходу юрисдикцій до його тлумачення та застосування.

"Ухвалення проєкту Закону дозволить забезпечити належне виконання Україною міжнародних зобов’язань щодо обміну інформацією для податкових цілей, підвищити прозорість та надійність України як держави-партнера з обміну інформацією, а також сприятиме запобіганню ухиленню від сплати податків та підвищенню рівня дотримання вимог податкового законодавства", – зазначається у повідомленні.