Україна та Польща домовляються про введення спільного митного та прикордонного контролю

Делегації України та Польщі обговорюють проєкт міжурядової угоди про спільний контроль осіб, транспортних засобів і товарів у спільних пунктах пропуску.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства інфраструктури України.

Проєкт угоди має визначити процедури та правила роботи спільних пунктів пропуску, обміну інформацією між контролюючими службами, протидії нелегальній міграції, проведення спільних патрулів, а також можливість контрольними службами України та Польщі делегувати одна одній виконання своїх службових повноважень та функцій.

"Впровадження спільного митного та прикордонного контролю спростить та пришвидшить перетин кордону для міжнародних перевізників і приватних осіб. Після підписання угоди Україна стане країною, яка не входить до складу Євросоюзу, але має подібні пункти пропуску з країною-членом ЄС", – сказано в повідомленні.

16 листопада розпочався перший раунд переговорів сторін, який триватиме два дні й має завершиться напрацюванням базової редакції документу.