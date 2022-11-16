Хмельницька АЕС зупинила обидва енергоблоки, а Рівненська – один через втрату доступу до мережі після російських атак – МАГАТЕ

Хмельницька атомна електростанція 15 листопада втратила доступ до електромережі через російські ракетні атаки по Україні і тимчасово перейшла на дизельні генератори як резервне джерело енергії.

Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі в середу з посиланням на інформацію, отриману від української влади, передає "Інтерфакс-Україна".

"Підключення до мережі ХАЕС повністю втратила о 18:35 за місцевим часом 15 листопада після того, як чотири діючі лінії електропередач на об'єкті були поступово втрачені протягом двох із половиною годин через ракетні удари по енергетичній інфраструктурі країни. У цей період два реактори станції було зупинено, що призвело до припинення постачання електроенергії до будинків, на фабрики та інші об'єкти", – зазначено в релізі.

Згідно з ним, через більш як дев'ять годин – о 3:45 – електростанція відновила зовнішнє електропостачання за двома резервними лініями електропередачі напругою 330 кіловольт (кВ), а дизель-генератори було зупинено.

Приблизно ще за годину одну з цих ліній знову було втрачено й відновлено лише об 11:25. Два реакторні блоки залишаються в режимі зупину.

МАГАТЕ зазначає, що ще одна атомна електростанція, яка також розташована на заході України, – Рівненська (РАЕС) – 15 листопада вдень утратила зв'язок з однією зі своїх ліній електропередач 750 кВ.

У результаті станція знизила потужність, а один із чотирьох її блоків автоматично відключився. У середу о 4:00 станція збільшила потужність ще одного свого блока, щоб продовжити подачу електроенергії в мережі України.

"Це була дуже тривожна подія. Вона показує потенційні ризики ядерної безпеки, з якими зіткнулися всі ядерні об'єкти України під час цієї жахливої війни, а не лише Запорізька АЕС. У той час, як зовнішнє електропостачання Хмельницької АЕС тепер відновлено, вчорашнє відключення електроенергії ясно демонструє, що ситуація з ядерною безпекою та безпекою в Україні може раптово погіршитися, збільшуючи ризик ядерної аварійної ситуації", - наголосив Гроссі.

Він нагадав, що відключення електроенергії на ХАЕС сталося через день після того, як МАГАТЕ оголосило, що найближчими тижнями відправить місії з ядерної безпеки на ХАЕС, РАЕС і на Південноукраїнську АЕС, а також до Чорнобиля. Місії організовують на прохання України.

"Ми будемо на цих атомних електростанціях у найближчому майбутньому в рамках нашої постійної допомоги Україні в її зусиллях щодо підтримки ядерної безпеки та запобігання ядерній аварії під час конфлікту", - сказав Гроссі.

Наразі МАГАТЕ вже має групу експертів, які постійно перебувають на ЗАЕС.