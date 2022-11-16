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Новини
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Хмельницька АЕС зупинила обидва енергоблоки, а Рівненська – один через втрату доступу до мережі після російських атак – МАГАТЕ

хаэс
Фото: xaec.org.ua

Хмельницька атомна електростанція 15 листопада втратила доступ до електромережі через російські ракетні атаки по Україні і тимчасово перейшла на дизельні генератори як резервне джерело енергії.

Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі в середу з посиланням на інформацію, отриману від української влади, передає "Інтерфакс-Україна".

"Підключення до мережі ХАЕС повністю втратила о 18:35 за місцевим часом 15 листопада після того, як чотири діючі лінії електропередач на об'єкті були поступово втрачені протягом двох із половиною годин через ракетні удари по енергетичній інфраструктурі країни. У цей період два реактори станції було зупинено, що призвело до припинення постачання електроенергії до будинків, на фабрики та інші об'єкти", – зазначено в релізі.

Згідно з ним, через більш як дев'ять годин – о 3:45 – електростанція відновила зовнішнє електропостачання за двома резервними лініями електропередачі напругою 330 кіловольт (кВ), а дизель-генератори було зупинено.

Приблизно ще за годину одну з цих ліній знову було втрачено й відновлено лише об 11:25. Два реакторні блоки залишаються в режимі зупину.

МАГАТЕ зазначає, що ще одна атомна електростанція, яка також розташована на заході України, – Рівненська (РАЕС) – 15 листопада вдень утратила зв'язок з однією зі своїх ліній електропередач 750 кВ.

У результаті станція знизила потужність, а один із чотирьох її блоків автоматично відключився. У середу о 4:00 станція збільшила потужність ще одного свого блока, щоб продовжити подачу електроенергії в мережі України.

"Це була дуже тривожна подія. Вона показує потенційні ризики ядерної безпеки, з якими зіткнулися всі ядерні об'єкти України під час цієї жахливої війни, а не лише Запорізька АЕС. У той час, як зовнішнє електропостачання Хмельницької АЕС тепер відновлено, вчорашнє відключення електроенергії ясно демонструє, що ситуація з ядерною безпекою та безпекою в Україні може раптово погіршитися, збільшуючи ризик ядерної аварійної ситуації", - наголосив Гроссі.

Він нагадав, що відключення електроенергії на ХАЕС сталося через день після того, як МАГАТЕ оголосило, що найближчими тижнями відправить місії з ядерної безпеки на ХАЕС, РАЕС і на Південноукраїнську АЕС, а також до Чорнобиля. Місії організовують на прохання України.

"Ми будемо на цих атомних електростанціях у найближчому майбутньому в рамках нашої постійної допомоги Україні в її зусиллях щодо підтримки ядерної безпеки та запобігання ядерній аварії під час конфлікту", - сказав Гроссі.

Наразі МАГАТЕ вже має групу експертів, які постійно перебувають на ЗАЕС.

Автор: 

МАГАТЕ (197) Енергоатом (1207) Хмельницька АЕС (75)


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Топ коментарі
+15
Далі умиротворюйте ***** і отримаєте Чорнобиль 2:0😡
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16.11.2022 22:34
+9
"Ситуація з ядерною безпекою та безпекою в Україні може раптово погіршитися" - та невже? І хто ж у цьому винен? Може сама Україна? Заїбали вже, срані статисти - кацапні тупо *****, а вони і далі шмарклі жують...
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16.11.2022 22:39
+8
Безотносительно Украины... Гребаный трындец какой-то. Вот-вот начнутся реальные проблемы с ядерной безопасностью. Как минимум Европу накроет так, что придется, мать его, высказывать не просто "глубокую", а б*ь "глубочайшую" озабоченность и иди ловить светящихся ежей. Есть четкая причина этого трындеца. И что-же нам делать!?!? А давайте еще одну очень важную резолюцию примем! Прямо наиважнейшую из важнейших! Это точно сработает!!!

Йюх там плавал! Уже остался только язык силы. По другому не будет. Чем больше тянуть тем больше жертв.
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16.11.2022 22:53
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Далі умиротворюйте ***** і отримаєте Чорнобиль 2:0😡
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16.11.2022 22:34 Відповісти
Тепер це може бути Хмельницький 1.0.
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16.11.2022 22:49 Відповісти
Або ЗАЕС 1.0.
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16.11.2022 22:50 Відповісти
Але шмарклі НАТО чомусь має підтирати Україна ?

Замість подяки, якась потвора, типу трампа молодшого, ще дозволяє собі щось патякати???
Ніби нам нема, що робити під час збиття купи ракет...
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17.11.2022 01:19 Відповісти
"Ситуація з ядерною безпекою та безпекою в Україні може раптово погіршитися" - та невже? І хто ж у цьому винен? Може сама Україна? Заїбали вже, срані статисти - кацапні тупо *****, а вони і далі шмарклі жують...
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16.11.2022 22:39 Відповісти
тварючая русня....
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16.11.2022 22:41 Відповісти
Безотносительно Украины... Гребаный трындец какой-то. Вот-вот начнутся реальные проблемы с ядерной безопасностью. Как минимум Европу накроет так, что придется, мать его, высказывать не просто "глубокую", а б*ь "глубочайшую" озабоченность и иди ловить светящихся ежей. Есть четкая причина этого трындеца. И что-же нам делать!?!? А давайте еще одну очень важную резолюцию примем! Прямо наиважнейшую из важнейших! Это точно сработает!!!

Йюх там плавал! Уже остался только язык силы. По другому не будет. Чем больше тянуть тем больше жертв.
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16.11.2022 22:53 Відповісти
Вот же враги кругом... Это так по советски! Да никто вам не должен. Начинайте Бога благодарить за все хорошее, и оно попустит
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17.11.2022 04:40 Відповісти
АЕС - це вже не шутки, щоб руйнувати лінії, але цим двуногим виродкам однаково. Хоч би раз дати відповідь так само десь біля їх станцій, щоб зникло світло, тепло, вода, може б тоді дійшло, яка це небезпека.
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16.11.2022 22:59 Відповісти
Де-нуклерізация України це одна з головних стратегій *****. Добре це не закінчиться
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16.11.2022 23:33 Відповісти
Знаєте на що розраховано? На час і його тягнуть наші ЗСУ, кладучи своє життя. На більше нам розразовувати не варто.
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17.11.2022 00:30 Відповісти
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17.11.2022 01:23 Відповісти
Це ж треба... А як нас атомщики за альтернативну енергетику розмазували на всіх слуханнях. Казали, що будемо без них із свічкою сидіть
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17.11.2022 04:45 Відповісти
притомноі альтернативи АЕС (та іншим традиційним електростанціям) у нас бути не може. В нас так звана "альтернатива" - дорога іграшка з відмивання грошей. Так звана "альтернатива" - це просто привід зробити захмарний цінник на електроенергію та вбити буль-яке серйозне промислове виробництво в краіні та перетворити Украіну на "бананову плантацію", а, також, зрештою - знелюднити Украіну.
Для тих же таки "вітряків", "сонця" - треба виробляти купу обладнання, потім утилізувати купу обладнання, старих панелей, акумуляторів - на все це треба ресурси, і виробництво всього цього добра теж не э аж ніяк "зеленим" і "дешевим".
Тому, власне "зелена" енергія така дорога. По факту, чим електроенегрія дорожче - тим вона брудніша - бо більше було видобуто й перероблено ресурсів для здобуття тоі енергіі.
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17.11.2022 06:53 Відповісти
http://www.bible-for-you.org/desk/kraeved/no-yu-3.php
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17.11.2022 05:01 Відповісти
ООН, НАТО, МАГАТЕ, ПЕРЄ та інші організації з великих літер - імпотенти.
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17.11.2022 10:33 Відповісти

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