Хмельницька АЕС зупинила обидва енергоблоки, а Рівненська – один через втрату доступу до мережі після російських атак – МАГАТЕ
Хмельницька атомна електростанція 15 листопада втратила доступ до електромережі через російські ракетні атаки по Україні і тимчасово перейшла на дизельні генератори як резервне джерело енергії.
Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі в середу з посиланням на інформацію, отриману від української влади, передає "Інтерфакс-Україна".
"Підключення до мережі ХАЕС повністю втратила о 18:35 за місцевим часом 15 листопада після того, як чотири діючі лінії електропередач на об'єкті були поступово втрачені протягом двох із половиною годин через ракетні удари по енергетичній інфраструктурі країни. У цей період два реактори станції було зупинено, що призвело до припинення постачання електроенергії до будинків, на фабрики та інші об'єкти", – зазначено в релізі.
Згідно з ним, через більш як дев'ять годин – о 3:45 – електростанція відновила зовнішнє електропостачання за двома резервними лініями електропередачі напругою 330 кіловольт (кВ), а дизель-генератори було зупинено.
Приблизно ще за годину одну з цих ліній знову було втрачено й відновлено лише об 11:25. Два реакторні блоки залишаються в режимі зупину.
МАГАТЕ зазначає, що ще одна атомна електростанція, яка також розташована на заході України, – Рівненська (РАЕС) – 15 листопада вдень утратила зв'язок з однією зі своїх ліній електропередач 750 кВ.
У результаті станція знизила потужність, а один із чотирьох її блоків автоматично відключився. У середу о 4:00 станція збільшила потужність ще одного свого блока, щоб продовжити подачу електроенергії в мережі України.
"Це була дуже тривожна подія. Вона показує потенційні ризики ядерної безпеки, з якими зіткнулися всі ядерні об'єкти України під час цієї жахливої війни, а не лише Запорізька АЕС. У той час, як зовнішнє електропостачання Хмельницької АЕС тепер відновлено, вчорашнє відключення електроенергії ясно демонструє, що ситуація з ядерною безпекою та безпекою в Україні може раптово погіршитися, збільшуючи ризик ядерної аварійної ситуації", - наголосив Гроссі.
Він нагадав, що відключення електроенергії на ХАЕС сталося через день після того, як МАГАТЕ оголосило, що найближчими тижнями відправить місії з ядерної безпеки на ХАЕС, РАЕС і на Південноукраїнську АЕС, а також до Чорнобиля. Місії організовують на прохання України.
"Ми будемо на цих атомних електростанціях у найближчому майбутньому в рамках нашої постійної допомоги Україні в її зусиллях щодо підтримки ядерної безпеки та запобігання ядерній аварії під час конфлікту", - сказав Гроссі.
Наразі МАГАТЕ вже має групу експертів, які постійно перебувають на ЗАЕС.
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Замість подяки, якась потвора, типу трампа молодшого, ще дозволяє собі щось патякати???
Ніби нам нема, що робити під час збиття купи ракет...
Йюх там плавал! Уже остался только язык силы. По другому не будет. Чем больше тянуть тем больше жертв.
Для тих же таки "вітряків", "сонця" - треба виробляти купу обладнання, потім утилізувати купу обладнання, старих панелей, акумуляторів - на все це треба ресурси, і виробництво всього цього добра теж не э аж ніяк "зеленим" і "дешевим".
Тому, власне "зелена" енергія така дорога. По факту, чим електроенегрія дорожче - тим вона брудніша - бо більше було видобуто й перероблено ресурсів для здобуття тоі енергіі.