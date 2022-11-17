Угорщина хоче розширити економічну співпрацю з Іраном, який постачає зброю Росії

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що підсанкційний Іран можна реінтегрувати в систему міжнародного співробітництва та почати необхідно з нормалізації ситуації щодо економічного співробітництва.

Про це Сійярто розповів на зустрічі у Будапешті з міністром економіки Ірану Саєдом Есханом Хандузі, передає LIGA.net.

Як повідомляється, іранський міністр візьме участь у засіданні спільного економічного комітету.

Сійярто вважає, що економічна співпраця з Іраном допомогла б досягти значного прогресу в стабілізації всієї ситуації на Близькому Сході.

Як повідомлялося, Угорщина заблокувала новий пакет допомоги Україні на 18 млрд євро.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія внесла до санкційних списків виробника іранських дронів, які Росія використовує для ударів по об’єктах інфраструктури в Україні, а також низку представників військового командування Ірану та російських топ-менеджерів.

Як повідомлялося, раніше США запровадили санкції проти чотирьох іранських компаній та однієї фізичної особи, які причетні до постачання безпілотників до РФ для використання у війні з Україною.

Пізніше уряд Швейцарії ввів санкції проти трьох громадян Ірану й одного підприємства-виробника дронів за постачання БПЛА іранського виробництва Росії.