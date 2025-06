Розробник ігор World of Warcraft та StarCraft іде з Китаю

Компанія Blizzard Entertainment, Inc. оголосила про призупинення більшості ігрових сервісів Blizzard у материковому Китаї через закінчення терміну дії поточних ліцензійних угод із NetEase, Inc. Це стосується і World of Warcraft , Hearthstone, Warcraft III: Reforged, Overwatch, серій StarCraft, Diablo III і Heroes of the Storm. Спільна розробка та публікація Diablo Immortal регулюється окремою угодою між двома компаніями.

Про це йдеться в заяві компанії.

Blizzard Entertainment має ліцензійні угоди з NetEase з 2008 року, що стосуються публікації цих ігор Blizzard у Китаї. Обидві сторони не досягли угоди щодо поновлення угод, яка б відповідала принципам роботи Blizzard і зобов’язанням перед гравцями та співробітниками, і термін дії угод закінчується в січні 2023 року.

"Найближчими днями ми призупинимо нові продажі, і китайські гравці незабаром отримають подробиці про те, як це буде працювати. Майбутні релізи World of Warcraft: Dragonflight, Hearthstone: March of the Lich King і 2 сезону Overwatch 2 вийдуть пізніше цього року", – сказано в повідомленні.