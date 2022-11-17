Влада Києва витратить 30 мільйонів на ремонт парку взимку під час війни

Комунальна організація "Київзеленбуд" 8 листопада за результатами тендеру замовила ТОВ "Євротехнології Груп" ремонт парку за 30 млн грн.

Про це пишуть Наші гроші з посиланням на дані в системі Prozorro.

Замовили ремонт парку на Дніпровській набережній у районі затоки Берковщина у Дарницькому районі, роботи потрібно виконати до кінця грудня.

У 2020-2021 роках ця ж фірма виграла два тендери на благоустрій цього парку на загальну суму 45 млн грн. Тоді видання "КиївВлада" звертало увагу, що ще у 2020 році там був встановлений інформаційний щит, на якому фірма до перемоги в тендері значилась генпідрядником. Наприкінці 2021 року їй без торгів додали ще 8 млн грн.

Цього літа КМДА повідомила, що парк "Прибережний" відкрили для відвідувачів, але через війну ремонт поки не завершено. Невдовзі, у вересні оголосили нинішні торги за 30 млн грн.

Нова угода передбачає вхідну групу зі стелами з назвою парку під замовлення за 2,61 млн грн і виготовленого за допомогою 3Д-друку мультиплікаційного героя із пінополістиролу та склопластику на металевому каркасі за 384 тис. грн.

Також у парку мають облаштувати три дитячі майданчики, мотузковий парк, майданчик під карусель, велопарковки, лави, урни, лежаки, пішохідні та велосипедні доріжки, поливо-зрошувальну мережу, стінку з габіонів, клумби, боларди, паркувальні стовпчики, відеоспостереження, озеленення, освітлення і навігацію.

Марки й моделі багатьох товарів у підсумковій відомості ресурсів приховано. Наприклад, відеокамер.

Читайте також: "Київтеплоенерго" змогло закупити лише 12 пересувних котелень із 55 запланованих

Директором "Євротехнології Груп" є Пантелеймон Яковець, а її засновником – Роман Говорун. Останній у 2015 році безуспішно намагався обратися у Київраду від партії "Рух за реформи".

У 2016-2018 роках співзасновником фірми був Тарас Анатолійович Бойправ, який у 2014-2018 роках нею також і керував. Із 2018 року він працював заступником начальника Управління капітальних вкладень "Київзеленбуду". У декларації за 2018 рік він вказав, що співволодіє "Євротехнології Груп", у деклараціях за 2019 і 2020 роки ця інформація вже відсутня. Чи працює Бойправ у "Київзеленбуді" зараз, невідомо, адже декларації закриті через війну.

У "Євротехнології Груп" запевняли, що Бойправ "звільнився і забув до нас дорогу". Однак фірма має спільні адресу і номер телефона із "Укрземтехнікою" Ольги Говорун і Надії Бойправ. Остання є матір’ю Тараса Бойправа.

Із 2017 року переможець отримав підрядів на 363 млн грн, з яких 324 млн грн у "Київзеленбуду".

Торік податківці почали кримінальне провадження щодо ухилення від сплати податків. За версією слідства, у 2019-2020 роках службовці "Євротехнології Груп", "Будмонтажсервіс І" і "Промбудмеханізація", діючи умисно в змові з посадовцями "Київзеленбуду" шляхом укладення удаваних правочинів і формування безпідставного податкового кредиту з ПДВ з підприємствами з ознаками фіктивності, ухилились від сплати ПДВ на понад 30 млн грн.

Єдиним конкурентом переможця нинішнього тендеру була фірма "Буд-Компліт" Оксани Пархомчук на чолі із Сергієм Пархомчуком, причому ніхто не робив кроків під час аукціону. Суперник із 2019 року натендерив 90 млн грн виключно на капремонтах парків і скверів для "Київзеленбуду".

Влітку ДБР отримало доступ до договорів "Київзеленбуду" із "Буд-Компліт" та іншими фірмами щодо парків і скверів. Слідство вважає, що в 2021-2022 роках начальник Відділу супроводження проектів Управління капітальних вкладень "Київзеленбуду" умисно в змові з якимись іншими службовими особами "Київзеленбуду", які проводили тендери, контролювали виконання договорів і приймали й оплачували роботи, повторно одержав неправомірну вигоду. Зокрема, за даними ДБР, отримав від "Буд-Компліт" 300 тис. грн.