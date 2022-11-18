Фінляндія витратить $143 мільйони на будівництво паркану на кордоні з Росією

Уряд Фінляндії запропонував витратити 139 млн євро ($143,4 млн) на будівництво паркану вздовж частини кордону країни з Росією, виконавши обіцянку, дану після вторгнення Москви в Україну в лютому.

Про це повідомляє Reuters.

Фінляндія, яка подає заявку на членство в західному військовому альянсі НАТО, має історію воєн з Росією, але вкритий лісом кордон досі позначений лише знаками та пластиковими лініями на більшій частині своєї довжини в 1300 км.

Фінляндія заявила в червні, що побудує бар’єри вздовж частини російського кордону, щоб посилити готовність проти гібридних загроз, таких як потенційний масовий приплив шукачів притулку.

Законопроєкт про готовність, хоча й оскаржувався з точки зору правил надання притулку Європейського Союзу, був прийнятий у липні супербільшістю, що дозволяє парламенту прискорити прийняття законів.

Управління прикордонної служби країни заявило, що в кінцевому підсумку планує побудувати 130-260 км паркану, що охопить 10-20% загальної довжини, зосереджуючись насамперед на пунктах перетину кордону та прилеглих районах на південному сході Фінляндії.

Раніше повідомлялося, що Польща почала будівництво огорожі на кордоні з Калінінградською областю Росії.