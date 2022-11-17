Харківські комунальники купили технічної солі на 90 мільйонів за найвищими в Україні цінами

Комунальні підприємства Харкова уклали угоди на придбання технічної солі на 93 млн грн за найдорожчими в Україні цінами.

Про повідомляє "Харківський антикорупційний центр" з посиланням на "Прозорро", пишуть Наші гроші.

КП "Шляхрембуд" замовило сіль у ТОВ "Укрхімстандарт" по 14 799 грн за тонну, а у ТОВ "Мавел Україна" – по 14 523 гривні.

КП "Харківблагоустрій" замовило у того ж "Укрхімстандарту" сіль по 14 799 грн за тонну.

У всіх випадках відкриті торги не проводилися.

Водночас вартість придбаної харківськими комунальниками технічної солі значно вища, ніж у інших замовників по всій Україні і навіть у самому Харкові.

Наприклад, ДП "Харківський облавтодор" також у листопаді замовив сіль по 8 140 грн. Сумський облавтодор купує сіль по 10 290 гривень за тонну.

КП "Управління автомобільних шляхів" Житомирської міськради уклало угоду на придбання солі за ціною менш ніж 10 000 гривень за тонну.

Комунальне підприємство Вінницької Міської Ради "Вінницяміськтеплоенерго" купує сіль помолу №3 за ціною 9 690 гривень за тонну. Менше 10 000 грн за тонну коштує сіль й у Києві.

"Тож лише харківські комунальники відзначилися придбанням дорогої солі без проведення торгів. Таке рішення може коштувати бюджету переплати на суму від 20 мільйонів гривень", – вказує "Харківський антикорупційний центр".

ТОВ "Укрхімстандарт" оформлене на Олексія Юркова.

ТОВ "Мавел Україна" – це новостворена фірма, яку зареєстрували у середині вересня. Директором та засновником фірми вказаний Роман Шкребець з селища Слобожанське Чугуївського району.