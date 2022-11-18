Німеччина виділить Молдові грант на 40 мільйонів євро для компенсації цін на енергоносії

Міністр з питань праці та соціального захисту Молдови Марчел Спатар повідомив, що Німеччина пожертвує Молдові 40 млн євро на виплату компенсацій громадянам.

За словами Спатара, гроші надійдуть уже завтра, 18 листопада, повідомляє молдовське видання NewsMaker.

При цьому Спатар наголосив, що отримання гранту було зумовлене створенням у Молдові фонду зниження енергетичної вразливості та механізму цільової компенсації.

"Іншими словами, якби не закон про фонд, якби ми не створили compensatii.gov.md і не визначили категорію вразливості, то Молдова не отримала б ці гроші. Фактично кожна сім'я, яка зареєструвалася на сайті, допомогла залучити в країну цю допомогу", – зазначив міністр.

Також, за словами Спетара, німецький грант дозволить покрити 90% компенсацій, передбачених у листопаді.

У листопаді уряд Молдови запустив програму Ajutor la contor ("Допомога за лічильником") та онлайн-платформу compensatii.gov.md. Зареєстровані на сайті громадяни можуть отримати компенсацію за газ, опалення та електрику в холодний період.