США ввели санкції проти понад 10 компаній за допомогу Ірану обходити торгові обмеження

США наклали санкції на 13 компаній з різних країн за допомогу Ірану продавати підсанкційну продукцію нафтопереробної та нафтохімічної промисловості.

Про це повідомили у Мінфіні США, передає "Європейська правда".

Управління з контролю за іноземними активами наклало санкції на 13 компаній, які допомагали іранським Persian Gulf Petrochemical Industry Commercial Co. (PGPICC), Triliance Petrochemical Co. Ltd. (Triliance), National Iranian Oil Company (NIOC) та Naftiran Intertrade Company Ltd. (NICO) продавати до клієнтів у східній Азії продукцію на сотні мільйони доларів.

Зазначається, що це вже п’ята серія нових обмежень проти прихованої торгівлі іранськими нафтопродуктами за 2022 рік.

Компанії, які потрапили під санкції, зареєстровані в ОАЕ, Китаї, Гонконгу.

Як повідомлялося, раніше США запровадили санкції проти чотирьох іранських компаній та однієї фізичної особи, які причетні до постачання безпілотників до РФ для використання у війні з Україною.