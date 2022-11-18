У Росії дефіцит валюти після оголошеної мобілізації – росіяни кинулися знімати депозити в доларах та євро

Центробанк Росії заявив, що минулого місяця виник дефіцит іноземної валюти, оскільки призов до армії, оголошений президентом РФ Владіміром Путіним, спровокував зняття коштів з депозитів у доларах і євро, а також сплеск купівлі валюти на місцевій біржі.

Про це пише Bloomberg.



Очільниця Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна закликала перейти на валюти "дружніх країн", такі як юань. Але попит на євро та долари, які стали в країні "токсичними" через санкції, зріс після того, як оголошена у вересні часткова мобілізація спонукала сотні тисяч росіян втікати за кордон.



"На тлі санкційних ризиків і відтоку валютних вкладів кілька банків зіткнулися зі значним скороченням валютних кореспондентських рахунків, що призвело до дефіциту валютної ліквідності на внутрішньому ринку", – йдеться в опублікованому звіті Банку Росії.



Зняття коштів з роздрібних і корпоративних депозитів в іноземній валюті досягли в жовтні $14,8 млрд, тоді як відсоткові ставки за одноденними свопами на долар і євро на місцевому ринку стали негативними.



Водночас росіяни скупили на Московській біржі так званих "недружніх" валют на суму, еквівалентну 70,9 млрд рублів ($1,2 млрд), повідомили в Центробанку.



Поряд зі зростанням попиту скоротилася пропозиція доларів і євро, оскільки російські експортери скоротили частку цих валют у зовнішній торгівлі на користь юаня, щоб уникнути санкційних ризиків.