На Волині викрили нелегальну тютюнову фабрику, вилучили продукції на 20 мільйонів

У Волинській області викрили нелегальну тютюнову фабрику, її виробничі потужності дозволяли виготовляти до 20 тис. пачок цигарок щодоби.

Як повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, продукцію зберігали та збували на Львівщині та Волині.

За даними слідства, підприємство діяло в одному із віддалених сіл. На фабриці була змонтована професійна лінія підготовки сировини, застосовувалось високотехнологічне дороговартісне обладнання. Робота з виготовлення виробів велась вахтовим методом.

Зазначається, що територія довкола була обгороджена високим парканом. Окрім того, там була встановлена сучасна система сигналізації та відеонагляду. Периметр патрулювала посилена охорона – все це забезпечувало повну секретність об’єкта.

"Прокурори та слідчі, які тривалий час вели спостереження за об’єктом, напрацювали план спеціальної операції щодо проникнення на його територію. Правоохоронці спрацювали професійно – охорона фабрики не встигла вчинити жодного опору", – наголосили в Офісі генпрокурора.

Під час обшуків вилучено лінію для виробництва тютюнових виробів, лінію для їх пакування, понад 59 тис. пачок готової продукції, понад 5,5 тонн тютюну, папір, фільтри і комплектувальні матеріали. Загальна вартість вилученого становить близько 20 млн грн.

Наразі вирішується питання щодо призначення відповідних експертиз, накладення арешту на майно.

Досудове розслідування за фактом виготовлення та збуту тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку триває (ч. 1 ст. 199 КК України).

Як повідомлялося, раніше в Офісі генпрокурора анонсували створення міжвідомчої робочої групи, яка відповідатиме за координацію у сфері боротьби з нелегальним виготовленням та розповсюдженням тютюнових виробів, обсяги якого останнім часом різко зросли.

За даними дослідницької компанії Kantar, станом на серпень 2022 року частка нелегального ринку сигарет України сягнула 21,9%, тоді як за підсумками 2021 року вона складала 16,9%.