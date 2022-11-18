Правоохоронці провели обшуки на двох ГЗК Жеваго, підозрюють ухилення від сплати податків на 10 мільярдів (оновлено)

Правоохоронці розслідують факти умисного ухилення службовими особами двох гірничо-збагачувальних комбінатів від сплати податків на суму майже 10 млрд грн. Бенефіціарним власником обох підприємств є один із найбагатших українських олігархів.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, гірничо-збагачувальні комбінати здійснюють первинну переробку корисних копалин.

"Службові особи одного з цих підприємств у 2018-2021 роках занизили податкові зобов’язання з рентної плати за користування надрами на суму майже 7,6 млрд грн, а іншого – на понад 2,7 млрд грн. Це призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету понад 10 млрд грн", – йдеться у повідомленні.

Під час розслідування правоохоронцями проведено обшуки в адміністративних та офісних будівлях цих підприємств.

Крім того, із залученням спеціалістів з мінералогії та хімії проведено огляди родовищ та виробничих потужностей з переробки корисних копалин гірничо-збагачувальних комбінатів.

Також здійснено відібрання зразків руди та кінцевого продукту виробництва – залізного концентрату, для проведення комплексних експертиз.

Офіс генпрокурора не вказує ім'я олігарха, який є власником ГЗК. Водночас, за даними джерел Інтерфакс-Україна, йдеться про Костянтина Жеваго.