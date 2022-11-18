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Новини
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Правоохоронці провели обшуки на двох ГЗК Жеваго, підозрюють ухилення від сплати податків на 10 мільярдів (оновлено)

жеваго

Правоохоронці розслідують факти умисного ухилення службовими особами двох гірничо-збагачувальних комбінатів від сплати податків на суму майже 10 млрд грн. Бенефіціарним власником обох підприємств є один із найбагатших українських олігархів.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, гірничо-збагачувальні комбінати здійснюють первинну переробку корисних копалин.

"Службові особи одного з цих підприємств у 2018-2021 роках занизили податкові зобов’язання з рентної плати за користування надрами на суму майже 7,6 млрд грн, а іншого – на понад 2,7 млрд грн. Це призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету понад 10 млрд грн", – йдеться у повідомленні.

Під час розслідування правоохоронцями проведено обшуки в адміністративних та офісних будівлях цих підприємств.

Крім того, із залученням спеціалістів з мінералогії та хімії проведено огляди родовищ та виробничих потужностей з переробки корисних копалин гірничо-збагачувальних комбінатів.

Також здійснено відібрання зразків руди та кінцевого продукту виробництва – залізного концентрату, для проведення комплексних експертиз.

Офіс генпрокурора не вказує ім'я олігарха, який є власником ГЗК. Водночас, за даними джерел Інтерфакс-Україна, йдеться про Костянтина Жеваго.

Автор: 

ГЗК (129) податки (2465) олігарх (256)


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та всі вони так роблять, занижують, ухиляються та не сплачують..., це сутність наших олігархів...
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18.11.2022 14:02 Відповісти
Суть нашої влади,тому ми такі бідні.
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18.11.2022 14:08 Відповісти
Тобто до 24 лютого ніхто не помічав, треба це робити під час війни
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18.11.2022 14:10 Відповісти
3 грудня 2019 року Костянтина Жеваго було оголошено в міжнародний розшук та дозволено його затримання
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19.11.2022 15:59 Відповісти
единственная поправка это не олиграхи -это украинская мафия ，олигархи то просто головы говорящие
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18.11.2022 14:15 Відповісти
Костян буквально сприймає постулат Святого Бенджаміна і він нікому нічого не винен, навпаки, йому завжди винен бюджет.
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18.11.2022 14:30 Відповісти
Дивно, а до підприємств каломойше ніхто з правоохоронців так і не прийшов. Чіста свой прєZідєнт всьо рєшаєт.
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18.11.2022 14:31 Відповісти
«Птенци» кучмарика, як крали в Україні гроші, так і крадуть!!
Корупція шалена, олігархам «чомусь», їх люди з влади, списують казкові млрд заборгованості !!!
А так, в цілому, з корупцією боремося, для балачки…
Дивно, що дипломати закордонні, добре знають реальний стан справ у привладних осіб!!!
Слава Захисникам України !! 🇺🇦⚔️‼️❤️👍✊✌️👏🤔
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18.11.2022 14:33 Відповісти

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