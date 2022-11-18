Україна зможе відмовитися від імпорту бронежилетів та шоломів з наступного року, – Резніков

Наступного року Україна зможе самостійно повністю забезпечити всі потреби сил оборони в бронежилетах і шоломах.

Про це міністр оборони Олексій Резніков повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Наступного року Україна буде здатна самостійно забезпечити усі потреби сил оборони у бронежилетах та шоломах. Імпорт за необхідності може стати точковим доповненням", – написав міністр.

Він уточнив, що йдеться про повний цикл виробництва шоломів та бронежилетів, що відповідають 4 та 6 класу захисту за стандартами НАТО, – від сталевих та керамічних плит до тканини, фурнітури, спеціальних ниток тощо.

Резніков зауважив, що взимку 2022 року українські виробники бронежилетів були спроможні виготовити 3-5 тис. одиниць броні на місяць, що не відповідало запитам військових.

Глава Міноборони додав, що наразі в Україні немає можливості виробляти лише один специфічний компонент, оскільки немає відповідних технологій у хімічній промисловості.

За словами Резнікова, станом на 17 листопада Міністерство оборони не лише забезпечило поточні потреби Збройних Сил України, а й сформувало і вже кілька місяців підтримує для армії резерв у вигляді понад 200 тис. бронежилетів та понад 100 тис. шоломів.

Він запевнив, що резерв поступово зростатиме відповідно до запитів ЗСУ.

Як повідомлялося, станом на кінець травня Міноборони, за власними оцінками, могло забезпечити бійців амуніцією, шоломами та бронежилетами лише на 65%.