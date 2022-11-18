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Новини
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Оголошених у розшук Шевченка та Грановського помітили під час зустрічі у Відні. ФОТО

шабунін

Оголошені у розшук ексочільник Національного банку Кирило Шевченко та екснардеп Олександр Грановський наразі перебувають у Відні. Їх разом помітили в одному з кафе австрійської столиці.

Відповідне фото оприлюднив керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін у Telegram.

"Обидва оголошені у розшук і переховуються від НАБУ/САП закордоном. А ще у обидвох якраз триває судовий розгляд у ВАКС щодо обрання їм заочних запобіжних заходів. Рішення по запобіжках відкриває для НАБУ дорогу для внесення цих хлопців у бази Інтерполу, а також дозволить у майбутньому вимагати їх екстрадиції", – зазначив він.

При цьому антикорупціонер зауважує, що ще вчора адвокати Грановського на суді казали, що їхній клієнт постійно перебуває на Кіпрі.

"Тему зустрічі я не знаю, але ну точно ж такі поважні люди не могли зустрітися для обговорення варіантів того, як би порішать кримінальні справи в Україні", – додав Шабунін.

Оголошених у розшук Шевченка та Грановського помітили під час зустрічі у Відні 01

Як повідомлялося, Грановського оголосили у розшук 15 листопада. За даними слідства, народний депутат України VIII скликання організував схему, за якою "Одеський припортовий завод" продавав мінеральні добрива наперед визначеній компанії за цінами, нижчими від ринкових. "Надалі ця компанія перепродавала товар іноземним компаніям реального сектору економіки за конкурентними цінами. Однак фізично постачання забезпечував цим компаніям "ОПЗ", – зазначали в НАБУ.

Указана схема діяла впродовж березня-грудня 2015 року, через неї "ОПЗ" недоотримав дохід у близько 93,3 млн грн. 

Водночас наприкінці жовтня НАБУ оголосило у розшук трьох посадовців АБ "Укргазбанк", причетних до розкрадання понад 200 млн грн. Серед них ексголова правління банку, а також колишній очільник Національного банку Кирило Шевченко. 9 листопада його оголосили у міжнародний розшук

6 жовтня НАБУ повідомило Шевченку про підозру в організації схеми розтрати коштів "Укргазбанку" на загальну суму понад 200 мільйонів гривень. У НАБУ уточнили, що місцеперебування Шевченка наразі невідоме, повідомлення про підозру йому залишили в адміністрації за місцем його роботи, в саме – у Національному банку України.

Того ж дня Верховна Рада звільнила Кирила Шевченка з посади голови Національного банку. За два дні до цього, увечері 4 жовтня, Кирило Шевченко подав заяву про відставку з посади голови НБУ, пояснивши таке рішення проблемами зі здоров’ям. Він очолював Нацбанк України з липня 2020 року. До цього з 2015 року працював головою правління "Укргазбанку".

Автор: 

розшук (127) Шабунін Віталій (3) Грановський (150) Шевченко Кирило (153)


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Топ коментарі
+8
Зато в нас корупції немає
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18.11.2022 15:08 Відповісти
+8
Фотографував їх оголошений у розшук суддя Тупицький?
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18.11.2022 15:57 Відповісти
+3
Сначала дать смыться, а потом для публики объявить подозрение. The Show Must Go On.
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18.11.2022 19:25 Відповісти
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Зато в нас корупції немає
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18.11.2022 15:08 Відповісти
Фотографував їх оголошений у розшук суддя Тупицький?
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18.11.2022 15:57 Відповісти
уехали ...что б нам еды больше осталось..."бедные "Слуги народа
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18.11.2022 17:35 Відповісти
таких хазарів 90% у владі країни,хазари керують а інші воюють.....................
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18.11.2022 19:31 Відповісти
--- Це так очікувано і романтично... Шкода. що там Гонтарівни не зфотоляпали.../ мабуть у туалет вискочила.../
Чомусь НЕ покидає передчуття: що опісля мільярдних вливань допомоги США і ЄвроЗаходу на військову допомогу--- все також розтане .як ранковий туман під запевнення ГАРАНТА--- А у нас КОРУПЦІЇ-- НЕМАЄ. вся виїхала. одна прикрість: вони ВАШІ грошенята прихопили...
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18.11.2022 17:51 Відповісти
В Україні поменшало корупції, вся в Австрію і Ізраїль корупція поїхала!
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18.11.2022 18:21 Відповісти
Сначала дать смыться, а потом для публики объявить подозрение. The Show Must Go On.
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18.11.2022 19:25 Відповісти
И встретилось два одиночества...
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18.11.2022 19:35 Відповісти
національності, дюже "недокоханої" Україною, а тому й мстяться?
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18.11.2022 22:37 Відповісти
Беріть вище. Шабунін став піарщиком грановського. Привів Шевченка в кафешку, посадив свого чела як фотографа, для понта придбав новий телефон вроді би для связі в Києві і селя ві. Так він Вовка в кафе фоткав, з Кононенком фоткався, ну чистий піарщик. Цікаво, а шевченко вже оплатив послуги.
Колись по справі Бейліса трапилась темна історія з адвокатом самого Бейліса. Справа про так зване ритуальне вбивство отримала світовий резонанс. Черносотенці роздмухали все це до небес. Киїівський адвокат Бейліса, місцевий пройдоха, запевнив єврейську громаду, що він допоможе. Євреї по підписці зібрали 5000 руб. Цей адвокат витягнув матір убитого до Харкова для передачі грошей, але там нібито їх затримала поліція. Адвокат запевняв,що дав, а та вперлась не брала. А тут назло суд присяжних виправдав Бейліса,бо поліція повторно дослідувала і встановила, що пацана вбив сожитель матері, злодій гастролер, якого той побачив за укриттям краденого в саду. Громада почала вимагати гроші взад, грошей не отрим али пройдоха адвокат був змушений утікати в Америку, де його хтось пришив по справжньому.
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18.11.2022 21:18 Відповісти
що це за висер?
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19.11.2022 09:13 Відповісти
чому ви тролі такі тупі?
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19.11.2022 11:51 Відповісти
Все, до чого доторкується Зеленський, смердить. От і банкір Шевченко в бігах...
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18.11.2022 22:05 Відповісти
це від тебе аж через монітор смердить, холопе!
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19.11.2022 12:13 Відповісти
Якби хотіли, вже б давно арештували обох і не випускали за кордон.
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19.11.2022 02:23 Відповісти
Ну там же все видно. Один другому продает б/у айфон, чтобы было на что покушать. Заграница - дорого
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19.11.2022 09:24 Відповісти

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