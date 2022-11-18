Оголошених у розшук Шевченка та Грановського помітили під час зустрічі у Відні. ФОТО

Оголошені у розшук ексочільник Національного банку Кирило Шевченко та екснардеп Олександр Грановський наразі перебувають у Відні. Їх разом помітили в одному з кафе австрійської столиці.

Відповідне фото оприлюднив керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін у Telegram.

"Обидва оголошені у розшук і переховуються від НАБУ/САП закордоном. А ще у обидвох якраз триває судовий розгляд у ВАКС щодо обрання їм заочних запобіжних заходів. Рішення по запобіжках відкриває для НАБУ дорогу для внесення цих хлопців у бази Інтерполу, а також дозволить у майбутньому вимагати їх екстрадиції", – зазначив він.

При цьому антикорупціонер зауважує, що ще вчора адвокати Грановського на суді казали, що їхній клієнт постійно перебуває на Кіпрі.

"Тему зустрічі я не знаю, але ну точно ж такі поважні люди не могли зустрітися для обговорення варіантів того, як би порішать кримінальні справи в Україні", – додав Шабунін.

Як повідомлялося, Грановського оголосили у розшук 15 листопада. За даними слідства, народний депутат України VIII скликання організував схему, за якою "Одеський припортовий завод" продавав мінеральні добрива наперед визначеній компанії за цінами, нижчими від ринкових. "Надалі ця компанія перепродавала товар іноземним компаніям реального сектору економіки за конкурентними цінами. Однак фізично постачання забезпечував цим компаніям "ОПЗ", – зазначали в НАБУ.

Указана схема діяла впродовж березня-грудня 2015 року, через неї "ОПЗ" недоотримав дохід у близько 93,3 млн грн.

Водночас наприкінці жовтня НАБУ оголосило у розшук трьох посадовців АБ "Укргазбанк", причетних до розкрадання понад 200 млн грн. Серед них ексголова правління банку, а також колишній очільник Національного банку Кирило Шевченко. 9 листопада його оголосили у міжнародний розшук.

6 жовтня НАБУ повідомило Шевченку про підозру в організації схеми розтрати коштів "Укргазбанку" на загальну суму понад 200 мільйонів гривень. У НАБУ уточнили, що місцеперебування Шевченка наразі невідоме, повідомлення про підозру йому залишили в адміністрації за місцем його роботи, в саме – у Національному банку України.

Того ж дня Верховна Рада звільнила Кирила Шевченка з посади голови Національного банку. За два дні до цього, увечері 4 жовтня, Кирило Шевченко подав заяву про відставку з посади голови НБУ, пояснивши таке рішення проблемами зі здоров’ям. Він очолював Нацбанк України з липня 2020 року. До цього з 2015 року працював головою правління "Укргазбанку".