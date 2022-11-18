Україна витратить на анонсовану Офісом президента ініціативу Grain from Ukraine 420 мільйонів

На закупівлю зерна для анонсованої Офісом президента гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine з державного бюджету виділила 420 мільйонів гривень, у подальшому Україна сподівається залучити для її реалізації кошти міжнародних партнерів.

Про це міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський розповів в інтерв'ю Deutsche Welle.

"Перші два кораблі – це зерно, що закупила Україна. Йдеться про 50 тисяч тонн зерна, на закупівлю якого Україна витратила 420 мільйонів гривень з резервного фонду. А фрахт – це кошти, зокрема, Японії та Німеччини", – уточнив міністр.

За його словами, перші два кораблі з українським зерном в рамках цієї ініціативи підуть в Ефіопію і Сомалі.

"Одне судно вже вийшло, інше в грудні має стати під завантаження. Країни, які можуть долучитися до цього процесу, визначаються під час переговорів між МЗС України, World Food Programm, а також іншими африканськими країнами – Єменом, Суданом, Конго, Нігерією", – сказав Сольський.

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Він додав, що для африканські країни отримають це зерно безкоштовно.

"Для отримувачів зерна це безкоштовні поставки. Україна починає, всі інші приєднуються. Тут будуть гроші і зусилля всіх країн, але зерно буде українське. Воно купується в українських трейдерів, які в свою чергу вже закуповують його в українських фермерів", – зазначив міністр.

За словами Сольського, подальша реалізація цієї ініціативи залежатиме від міжнародних партнерів.

"Ми сподіваємося, що до кінця року будуть ще поставки, другий корабель вже зафрахтовано на грудень. Все залежить, наскільки ця ініціатива здобуде глобальну підтримку, бо звісно, ми в умовах війни самостійно не можемо за все це платити, тільки частково. Сподіваємося, що це буде кілька десятків кораблів, суттєва допомога, яку відчують країни Африки", – додав очільник Мінагрополітики.

Як повідомлялося, голова Офісу президента Андрія Єрмак раніше заявив, що Україна запускає гуманітарну продовольчу програму Grain from Ukraine, у межах якої передбачається забезпечити зерном щонайменше 5 млн людей до кінця весни 2023 року.