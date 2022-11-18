Київська влада готується до різних сценаріїв, зокрема до повного відключення електроенергії, – КМДА

Наразі Київ перейшов до стабілізаційних планових відключень електроенергії. Водночас столична влада готується до різних сценаріїв розвитку ситуації, зокрема й повного відключення світла.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі телеканалу "Київ".

"Ми готуємось до різних сценаріїв, в тому числі до повного відключення. Але зараз ми перейшли до стабілізаційних відключень, світло буде відключатися по графіку не більше 4 годин", – зазначив він.

Водночас, каже чиновник, у зв’язку з пониженням температури, електроспоживання значно збільшується, тому "зараз нам, як ніколи, треба економити електроенергію".

"Бо збільшення споживання може призвести до аварійних відключень, якщо система не буде справлятися", – наголосив Поворозник.

Як повідомлялося, 18 листопада по всій Україні впродовж доби застосовуються графіки погодинних відключень. Водночас можливе введення додатково аварійних відключень.