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Новини
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Україна не отримає обіцяні 3 мільярди євро від ЄС до кінця року, їх перенесуть у пакет допомоги на наступний рік, – Шмигаль

шмигаль

Україна не отримає до кінця року останні 3 мільярди євро з цьогорічного пакета макрофінансової допомоги ЄС на загальну суму у 9 млрд євро, однак ці кошти будуть включені у новий пакет допомоги від ЄС на 18 млрд євро на 2023 рік.

Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив на спільній пресконференції з віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом, повідомляє Європейська правда.

"Вже наступного тижня Україна отримає 2,5 млрд євро цьогорічної допомоги, ми вдячні за це Європейській комісії, в грудні ми очікуємо ще пів мільярда, і цей рік буде закритий. Нас влаштовує, ми так домовилися, що 3 мільярди цьогорічної допомоги включаються у 18 мільярдів наступного року. Для нас дуже важливо отримати їх у січні, коли традиційно бюджет наповнюється доволі складно. Це буде надзвичайною підтримкою для нас, власне, у січні", – сказав Шмигаль.

За його словами, Домбровскіс цю домовленість підтверджує.

Сам Домбровскіс пояснив, через агресію багато рішень у ЄС потрібно було приймати спеціально ad hoc, і це не сприяло стабільності та передбачуваності фінансування.

"Саме тому ми почали говорити про розробку цієї великої програми, яку ми називаємо "макрофінансова допомога плюс". І ми зараз активно працюємо, щоб ця програма запрацювала, щоб ми змогли надати перші обсяги фінансування на початку січня наступного року", – сказав він.

За його словами, раніше йшлося про менші суми на 2023 рік.

Він також визнав, що Угорщина висловлювала певні занепокоєння щодо того, яким чином буде організоване надання допомоги на наступний рік.

"Ми з усіма країнами ЄС, у тому числі Угорщиною, це питання обговорюємо і сподіваємося отримати рішення Європарламенту і держав-членів вже на початку грудня, щоб почати видавати допомогу вже на початку січня", – заявив Домбровскіс.

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Як повідомлялося, 9 листопада Європейська комісія офіційно оприлюднила пропозицію надати Україні у 2023 році до 18 млрд євро у новому форматі "макрофінансової допомоги плюс" для стабільного забезпечення життєдіяльності державних функцій під час війни. Для виділення коштів потрібно внести зміни до законодавства ЄС, однак їх ухвалення погрожує заблокувати Угорщина.

Раніше у Єврокомісії визнали, що виділити Україні останніх 3 млрд євро з пакету макрофінансової допомоги на загальну суму 9 млрд євро, затвердженого ще у червні, до кінця року не вдасться.

Нагадаємо, 24 червня Євросоюз затвердив виділення Україні 9 млрд євро допомоги. Перший транш у розмірі 500 млн євро надійшов в Україну 1 серпня, другий – 2 серпня.

20 вересня Рада Євросоюзу офіційно ухвалила рішення щодо термінового виділення Україні 5 млрд євро макрофінансової допомоги у формі довгострокових позик, 2 млрд євро з цього пакету Україна отримала 18 жовтня.

Автор: 

держбюджет (1588) фінансування (2051) Євросоюз (5194) Шмигаль Денис (1516)


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Топ коментарі
+11
кому давать? шуфричам з суркісами в НОКу?? скоро всі адекватні структури за щоку будуть тільки давать
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18.11.2022 16:18 Відповісти
+9
Власне шмигалю з ОПою не можна довірити ні копійки, настав час міняти одержувачів допомоги!
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18.11.2022 16:20 Відповісти
+7
https://t.me/s/tZEinform tZEinform , https://t.me/tZEinform/21965 16:05

"ЄС повідомив керівництво України, що з запланованих 3 млрд. євро до кінця року Україна отримає лише 1,5 млрд. євро".
Шмигаль про це дізнався сьогодні.
Ми, наші читачі і "керівництво України" ще 08.11.2022

Очевидно Шмигаль не входить в керівництво України" і нас не читає.

А даремно, ми сіємо розумне, добре і вічне
А що виростає... це до виборців
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18.11.2022 16:25 Відповісти
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Яка ж сумна будочка
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18.11.2022 16:17 Відповісти
кому давать? шуфричам з суркісами в НОКу?? скоро всі адекватні структури за щоку будуть тільки давать
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18.11.2022 16:18 Відповісти
Власне шмигалю з ОПою не можна довірити ні копійки, настав час міняти одержувачів допомоги!
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18.11.2022 16:20 Відповісти
https://t.me/s/tZEinform tZEinform , https://t.me/tZEinform/21965 16:05

"ЄС повідомив керівництво України, що з запланованих 3 млрд. євро до кінця року Україна отримає лише 1,5 млрд. євро".
Шмигаль про це дізнався сьогодні.
Ми, наші читачі і "керівництво України" ще 08.11.2022

Очевидно Шмигаль не входить в керівництво України" і нас не читає.

А даремно, ми сіємо розумне, добре і вічне
А що виростає... це до виборців
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18.11.2022 16:25 Відповісти
Бла бла бл бла б бла
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18.11.2022 16:26 Відповісти
Блакання - і те систематизованіше, ніж те, що верзе ця ручна бєніна мавпочка
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18.11.2022 18:06 Відповісти
Достойно «веде Уряд України» ця особа із сотоваріщамі в Особливий Період !!! Коломойші задоволені надзвичайно!! МОЖЛИВо ще спишуть якісь пару-трійку млрд з нього, оці «обдаровані при владі»!!

Співпадіння, під час віни з рашистами, чи співпраця…
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18.11.2022 16:41 Відповісти
Мабуть Арахамйо щось ляпнуло. Для блага України його треба кудить сховати. Ну, щоб язиком не ляпало.
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18.11.2022 18:06 Відповісти
То попередження- не тре під час війни розкрадати на асфальті! Не діде- будете з трусів власних коханок діставати гроші на оборону кловани 95 розміру.
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18.11.2022 19:03 Відповісти
Запад : Гроші для українців -в обмін на реформи, а офісні працівники їм - якщо в нас буде наш Окружний адмінсуд з Вовком - всі гроші і так будуть нашими.
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18.11.2022 20:17 Відповісти
хтось думає, що у ЄС нема 3 млрд? Та ладна.... Просто треба менше красти
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18.11.2022 22:52 Відповісти
А навіщо вони мають спонсорувати БеняМарафон? Мерзота зелена все розкраде.
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19.11.2022 01:18 Відповісти
Ответ на его вранье про "неукраинскую" ракету в Польше. Это в Украине можно врать открыто и безнаказанно. А тут уппсс, и подрезали крылышки у петушка, чтобы в следущий раз подумал перед вскукареком.
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19.11.2022 01:35 Відповісти

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