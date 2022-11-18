Вартість сірки на закупівлях "Енергоатома" зросла з початку року у 2,5 раза

ДП "НАЕК "Енергоатом" 8 листопада без використання електронної системи торгів замовило фірмі "Торгсервіс" сірки на 32 млн грн.

Про це пишуть Наші гроші з посиланням на дані в системі Prozorro.

Згідно з повідомленням, у листопаді замовнику поставлять 1 241 тонну технічної сірки. Договір не оприлюднено, тому марка, виробник, умови поставки і ціна за тонну невідомі. Якщо розділити вартість договору на обсяг, ціна складе 25 560 грн за тонну, що дорівнює $699 за курсом на дату укладення угоди.

Раніше, у жовтні "Енергоатом" замовляв "Галтехнопарку" технічну сірку дещо дорожче у доларовому еквіваленті – по 26 256 грн, або $718 за тонну. Деталі угоди теж були невідомі.

У червні ПАТ "Сумихімпром" замовляв "Хімвектору" технічну сірку ґатунку не нижче 9990 (не менше 99,9% умісту сірки) трохи дорожче у доларах – по 21 881 грн, або $748 за тонну. Поставка в Суми передбачалась залізницею на умовах EXW та/або CPT.

До повномасштабного вторгнення Росії, у січні ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" замовляв "Галтехнопарку" технічну сірку ґатунку не нижче 9995 (не менше 99,95% умісту сірки) по 7 630 грн або $265 за тонну. Отже, це в 2,5 раза дешевше у доларах. У цьому випадку передбачалась поставка на умовах DDP на склад замовника.

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Харківський "Торгсервіс" належить Борису Гриньку і Сергію Євсєєву. Євсєєв у 2016 році був кінцевим бенефіціаром ТОВ "Енерго-промислова група "Югенергопромтранс" разом із Володимиром Куковальським і Жанною Григоренко. Крім того, в 2017 році особа з ПІБ Євсєєв Сергій Вікторович була підписантом ТОВ "Укрдонінвест" Віталія Кропачова.

Нині засновником "Югенергопромтрансу" вказана кіпрська фірма "БПК Біомасс Пауер Корпорейшн Лімітед", а бенефіціарами через неї – Куковальський і Олександр Шарбенко.

Жанна Григоренко була прописана за однією адресою з Русланом Журилом – колишнім заступником директора СхідГЗК. Їй належить ТОВ "Енерджі Солар" одноосібно, ТОВ "Профімед Сервіс" разом із Сергієм Сірим і Тетяною Сірою, ТОВ "Темп" із Анатолієм Лісковським і ТОВ "Спецмашкомплект" із колишнім нардепом Миколою Мартиненком.

Фірма "Темп", співвласником якої раніше був сам Журило, з 2011 року є фактичним монополістом тендерів СхідГЗК на перевезення уранової руди спецавтотранспортом.

Руслан Журило є фігурантом двох кримінальних проваджень НАБУ: щодо завдання ДП "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" 300 млн грн збитків при реалізації титанової продукції та в "справі Мартиненка" стосовно розкрадань у системі "Енергоатому".

З Журилом також була пов’язана компанія ТОВ "Торговий дім "Еко-Сервіс", яка раніше виступала постачальником сірки для СхідГЗК. На початку листопада Вищий антикорупційний суд визнав винними керівника цієї фірми та замдиректора держкомбінату у корупційних діяннях на закупівлі сірці у 2015 році. Вони підіймали закупівельну ціну додатковими угодами, завдавши держпідприємству збитків на 24 млн грн. Суд засудив їх обох до 8 та 9 років відповідно з конфіскацією майна.