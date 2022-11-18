Витрати бюджету на закупівлю військової техніки в жовтні скоротилися на 5 мільярдів, – Мінфін

Видатки державного бюджету на підтримку Збройних Сил України на закупівлю військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту у жовтні становили 35,9 млрд грн (16,1% від усіх видатків) порівняно з 40,5 млрд грн у вересні (17,3%).

Про це повідомляє Міністерство фінансів із посиланням на дані Держказначейства, передає Інтерфакс-Україна.

Усього на ці цілі цього року було витрачено 226,1 млрд грн, або 13,6% усіх витрат.

Касові витрати на грошове утримання військовослужбовців у жовтні склали 81,3 млрд грн, що трохи менше від вересневого показника 82,9 млрд грн і серпневого 87,8 млрд грн, коли ці виплати підскочили через недостатні платежі в липні – 62 млрд грн.

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У загальній структурі касових видатків грошове утримання військовослужбовців навіть трохи зросло – до 36,4% порівняно з 35,4% місяцем раніше через зниження всіх касових видатків держбюджету до 223,5 млрд грн із 234,1 млрд грн у вересні.

Усього з початку повномасштабного вторгнення Росії на виплати грошового утримання військовослужбовцям було направлено 539,7 млрд грн, або 32,5% від усіх видатків загального фонду держбюджету (1,66 трлн грн).