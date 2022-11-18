Китай збільшить експорт нафтопродуктів у листопаді на 40%, – Bloomberg

Нафтові ринки готуються до збільшення потоків китайських продуктів, особливо дизельного палива.

Про це пише Bloomberg, передає enkorr.

"Нафтові ринки готуються до збільшення потоків китайських продуктів, особливо дизельного палива, після того як влада підвищила квот дозволених поставок", – пише агентство.

За даними OilChem, китайські нафтопереробники планують відвантажити в листопаді близько 6 млн тонн нафтопродуктів, що на 37% більше, ніж у жовтні .

Згідно з даними митниці, оприлюдненими 18 листопада, у жовтні експорт дизельного пального склав 1,06 млн тонн.

Раніше повідомлялося, що найбільші нафтові компанії Китаю звертаються до держави за допомогою, щоб забезпечити потік російського імпорту після нових санкцій проти Росії, які набудуть чинності наступного місяця.

Як повідомлялося, ЄС запровадив санкції щодо морського імпорту російської нафти, які почнуть діяти 5 грудня. Тоді ж Євросоюз і Велика Британія мають намір заборонити своїм компаніям здійснювати перевезення, фінансування та страхування танкерів, що транспортують російську нафту. Виняток робитимуть для нафти, яка дешевша за встановлену цінову стелю.