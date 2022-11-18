НАЗК виявило корупційні ризики через обмеження продажу ліків іноземних компаній під час війни

Ухвалений наприкінці травня закон, який дозволяє обмежувати обіг лікарських засобів, виробництво яких розташоване на території РФ або Білорусі, створює корупційні ризики та може призвести до блокування постачання європейських препаратів для українців.

Відповідного висновку дійшло Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

Ухвалений закон мав на меті обмежити обіг в Україні лікарських засобів, виробництво яких хоча б частково розташовано в РФ або Білорусі, щоб у світі також відмовилися від цих поставок.

"Водночас, попри вірну мету, закон містив туманні причини для обмеження обігу ліків. В результаті під гаслом боротьби з ліками виробленими в Росії тепер можуть заборонити європейські препарати, які забезпечують більше половини українського ринку критично важливих для здоров’я лікарських засобів", – з’ясувало НАЗК.

Зокрема, внаслідок ухвалення закону Нацагентство знайшло наступні корупційні ризики:

лобіювання інтересів певних фірм через наявність конфлікту інтересів у членів Комісії Міністерства охорони здоров’я України (МОЗ);

необґрунтований підхід до вибору фармацевтичних компаній для припинення обігу їхніх лікарських засобів;

маніпулювання критеріями, щоб зупинити реєстраційне посвідчення лікарського засобу та усунути фармацевтичні компанії з ринку;

фальсифікація даних про готовність забезпечити потреби країни в ліках;

відсутність визначеної процедури поновлення реєстраційного посвідчення лікарського засобу як можливість корупційних зловживань;

закритість процедури припинення обігу лікарського засобу;

непрозорість залучення професійних асоціацій, установ та організацій до членства в Комісії.

Як пояснюють Наші гроші, фактично закон дозволяє забороняти не лише ліки, безпосередньо вироблені в РФ, а і вироблені в інших країнах препарати, якщо їх виробник має потужності в Росії та Білорусі. При цьому переважна більшість фармацевтичних компаній не позбулися бізнесу в цих країнах, пояснюючи це гуманітарними причинами.

Після цього українські чиновники почали забороняти препарати тих фірм, що хоч і зроблені на європейських заводах, але мають представництва в РФ. А місце цих таблеток в Україні почали займати кілька вітчизняних виробників. Тобто ринок просто почали зачищати від іноземних конкурентів і формувати власних монополістів.

При цьому рішення про заборону постачання ліків міжнародних виробників накладає спеціальна комісія при МОЗі. В неї, зокрема, входить підозрюваний у вимаганні "відкатів" на закупівлі обладнання для лікарень "слуга народу" Кузьміних. Очолює комісію перший заступник міністра Олександр Комаріда.

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При цьому, за даними видання Наші гроші, листи до дистриб’юторів ліків із закликом припинити співпрацю з низкою європейських компаній на підставі рішення цієї комісії направляє замсекретаря РНБО Олексій Соловйов, який керував Держлікслужбою за часів Януковича і вже тоді придумав схожу схему з очищення українського ринку від іноземних ліків за допомогою додаткового ліцензування імпорту ліків.

З огляду на це НАЗК пропонує розробити та внести зміни до закону "Про лікарські засоби", щоб конкретизувати підстави для скасування державної реєстрації лікарського засобу через їх виробництво на території РФ та РБ. Крім того зупиняти реєстрацію треба лише після встановлення фактів, що підпадають під конкретний перелік підстав, які необхідно розробити.