Орбан офіційно пообіцяв блокувати виділення нового пакету допомоги ЄС для України на 18 мільярдів євро

Угорщина не підтримає пропозицію Єврокомісії про виділення макрофінансової допомоги Україні у 2023 році на загальну суму до 18 млрд євро.

Про це прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив на засіданні Постійної конференції Угорщини (MÁÉRT) у п’ятницю, повідомляє місцеве видання Daily News Hungary.

На думку Орбана, замість допомоги від ЄС допомогу Україні можуть надавати окремі країни Євросоюзу, розподіливши ці витрати "пропорційно і справедливо".

Орбан додав, що Угорщина готова надати 60-70 млрд форинтів (146-170 млн євро) щорічно з державного бюджету в рамках двосторонньої угоди з Україною. На його думку, зазначені суми не завдадуть шкоди національним інтересам Угорщини.

Він зазначив, що Угорщина засуджує російську агресію та налаштована допомагати українському народу, але не бажає ставити інтереси України вище власних.

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Як повідомлялося, 9 листопада Європейська комісія офіційно оприлюднила пропозицію надати Україні у 2023 році до 18 млрд євро у новому форматі "макрофінансової допомоги плюс" для стабільного забезпечення життєдіяльності державних функцій під час війни. Для виділення коштів потрібно внести зміни до законодавства ЄС, однак, за даними ЗМІ, їх ухвалення погрожує заблокувати Угорщина.

Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс під час візиту до Києва 18 листопада підтвердив, що Угорщина висловлювала певні занепокоєння щодо того, яким чином буде організоване надання допомоги на наступний рік.

"Ми з усіма країнами ЄС, у тому числі Угорщиною, це питання обговорюємо і сподіваємося отримати рішення Європарламенту і держав-членів вже на початку грудня, щоб почати видавати допомогу вже на початку січня", – заявив Домбровскіс.

Раніше у Єврокомісії визнали, що виділити Україні останніх 3 млрд євро з пакету макрофінансової допомоги на загальну суму 9 млрд євро, затвердженого ще у червні, до кінця року не вдасться.

Нагадаємо, 24 червня Євросоюз затвердив виділення Україні 9 млрд євро допомоги. Перший транш у розмірі 500 млн євро надійшов в Україну 1 серпня, другий – 2 серпня.

20 вересня Рада Євросоюзу офіційно ухвалила рішення щодо термінового виділення Україні 5 млрд євро макрофінансової допомоги у формі довгострокових позик, 2 млрд євро з цього пакету Україна отримала 18 жовтня.