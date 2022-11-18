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Новини
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Орбан офіційно пообіцяв блокувати виділення нового пакету допомоги ЄС для України на 18 мільярдів євро

орбан,путін

Угорщина не підтримає пропозицію Єврокомісії про виділення макрофінансової допомоги Україні у 2023 році на загальну суму до 18 млрд євро.

Про це прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив на засіданні Постійної конференції Угорщини (MÁÉRT) у п’ятницю, повідомляє місцеве видання Daily News Hungary.

На думку Орбана, замість допомоги від ЄС допомогу Україні можуть надавати окремі країни Євросоюзу, розподіливши ці витрати "пропорційно і справедливо".

Орбан додав, що Угорщина готова надати 60-70 млрд форинтів (146-170 млн євро) щорічно з державного бюджету в рамках двосторонньої угоди з Україною. На його думку, зазначені суми не завдадуть шкоди національним інтересам Угорщини.

Він зазначив, що Угорщина засуджує російську агресію та налаштована допомагати українському народу, але не бажає ставити інтереси України вище власних.

Читайте також: Євросоюз готовий розблокувати майже 15 мільярдів євро для Угорщини, – ЗМІ

Як повідомлялося, 9 листопада Європейська комісія офіційно оприлюднила пропозицію надати Україні у 2023 році до 18 млрд євро у новому форматі "макрофінансової допомоги плюс" для стабільного забезпечення життєдіяльності державних функцій під час війни. Для виділення коштів потрібно внести зміни до законодавства ЄС, однак, за даними ЗМІ, їх ухвалення погрожує заблокувати Угорщина.

Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс під час візиту до Києва 18 листопада підтвердив, що Угорщина висловлювала певні занепокоєння щодо того, яким чином буде організоване надання допомоги на наступний рік.

"Ми з усіма країнами ЄС, у тому числі Угорщиною, це питання обговорюємо і сподіваємося отримати рішення Європарламенту і держав-членів вже на початку грудня, щоб почати видавати допомогу вже на початку січня", – заявив Домбровскіс.

Раніше у Єврокомісії визнали, що виділити Україні останніх 3 млрд євро з пакету макрофінансової допомоги на загальну суму 9 млрд євро, затвердженого ще у червні, до кінця року не вдасться.

Нагадаємо, 24 червня Євросоюз затвердив виділення Україні 9 млрд євро допомоги. Перший транш у розмірі 500 млн євро надійшов в Україну 1 серпня, другий – 2 серпня.

20 вересня Рада Євросоюзу офіційно ухвалила рішення щодо термінового виділення Україні 5 млрд євро макрофінансової допомоги у формі довгострокових позик, 2 млрд євро з цього пакету Україна отримала 18 жовтня.

Автор: 

Угорщина (553) Єврокомісія (1092) кредит (3313) Віктор Орбан (50)


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Топ коментарі
+22
Давно нафтопровід Дружба не зупинявся щось...
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18.11.2022 18:47 Відповісти
+18
А то шо в Україні татаров, єрмак, ахметов, суркіс, шуфрич, мураєв, новінський, какцапський патріархат та інше путінське кодло рулить......................... це не стадо ?!
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18.11.2022 19:45 Відповісти
+17
На скільки відомо Угорщина сама отримує допомогу від ЕС 10 мілдр. кожен рік , як вони можуть блокувати чужі кошти , котрі Україна заслуговує обороняючи себе і ЕС при чому вдруге коли відмовилися від третього ядерного потенуіала на відміну від Угорщини,як ті клопи які сховалися за спину України і сосуть кров, якім на певно зподовався російскій сапог.
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18.11.2022 20:39 Відповісти
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18.11.2022 18:28 Відповісти
Давно нафтопровід Дружба не зупинявся щось...
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18.11.2022 18:47 Відповісти
не зупиниться. тут теж дехто гроші любить.
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19.11.2022 13:43 Відповісти
Боже, а що ж має бути? Принцип одностадності перетворило ЄС і НАТО на стадо!
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18.11.2022 19:07 Відповісти
А то шо в Україні татаров, єрмак, ахметов, суркіс, шуфрич, мураєв, новінський, какцапський патріархат та інше путінське кодло рулить......................... це не стадо ?!
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18.11.2022 19:45 Відповісти
Звісно що ЕС не стадо, там демократія, але якось вихолить не демократично коли одна країна проти допомоги Україні , а решта повинні погуджуватися з цим, щи Урорщина правильно робить?, а то що в Україні править кодло так це 30 років продовжується не тому що в Україні стадо, а тому що сцена Майдана - це як Ви сказали кодло, яб сказав - бидло крадіїв та ще під час війни-люди без честі про доблість як у наших армійців і говорити ні чого.
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18.11.2022 21:13 Відповісти
Причому міліція, що курі дохнуть? То вороги зовнішні, а то вороги внутрішні. Боротись потрібно на два фронти.
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20.11.2022 17:51 Відповісти
На скільки відомо Угорщина сама отримує допомогу від ЕС 10 мілдр. кожен рік , як вони можуть блокувати чужі кошти , котрі Україна заслуговує обороняючи себе і ЕС при чому вдруге коли відмовилися від третього ядерного потенуіала на відміну від Угорщини,як ті клопи які сховалися за спину України і сосуть кров, якім на певно зподовався російскій сапог.
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18.11.2022 20:39 Відповісти
Спочатку питання задайте Ахметову, Коломойському, Новінському, Жеваго, Суркісу та іншим мільярдерам з України........................ Потім до Угорщини пред"яви кидайте!
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18.11.2022 21:31 Відповісти
Підтримую повністю. Оруть на весь світ, щоб визнали Рашку країною-террористом, хоча Україна взагалі це зробила? Ні. 8 років з кацапами загравали, навіть зараз уже колишні ОПЗЖ полізли знову у владу. Хоч один потенційний колаборант у тилу взагалі фізично постраждав під час війни?
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18.11.2022 23:15 Відповісти
Іване,орати по українськи-пахать поле.Йди до дому-водки немає!
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18.11.2022 23:19 Відповісти
Український парламент ще влітку визнав ерефію країною терористом.
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19.11.2022 05:23 Відповісти
Вот.... вроде правда из вас пробивается, но кусочками. Все верно 8 лет.... Осталось назвать фамилии присевших за решетку регионалов за эти 8 лет и картина станет еще более четкой.
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19.11.2022 09:19 Відповісти
Перелічені тобою українськи потвори якось виправдовують мадярську потвору?Чи взаємовиключають один одного?Чи ті з когорти "ніхтовамнєабязааан"?Для нормальної людини,паскуда не має національності.Як кажуть мадяри-курва й є курва.
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18.11.2022 23:16 Відповісти
про милиардера РАШЕН забыл))))
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19.11.2022 17:32 Відповісти
те саме гівно!
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19.11.2022 19:20 Відповісти
що за мiльярдер рашен, недолуге? рашен- це паРаша, расассєя.
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19.11.2022 19:57 Відповісти
напевно
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19.11.2022 20:45 Відповісти
двух раз ******* не хватило, чтобы понять, - нужен третий =)
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18.11.2022 22:00 Відповісти
ЄС з тими уйобками це вже не союз...якесь утворення з виродком... з гнильцьою... браковане. Щось потрібно міняти(або виганяти). Ампутація не завжди означає смерть для всього організму, деколи це єдиний шанс...
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19.11.2022 07:43 Відповісти
Невдале порівняння. Це було б доречно, якщо усю Угорщину можна було б вигнати за Урал, звідки вони прийшли. Натомість, після вигнання з ЄС, сама країна залишиться на місці, а цих ******** швидко затягнуть у якийсь євразійський саюз. А ЄС потрібен цей троянський кінь?
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19.11.2022 13:49 Відповісти
В семье не без урода. Это про Венгрию и про этого петуха Орбана.
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19.11.2022 08:30 Відповісти
a, nu tak mozhna pidirvaty Orbanu trubu, ******* vzhe kozel 💩
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19.11.2022 10:49 Відповісти
Що за вирожденська система голосування коли один голос може блокувати незліченну кількість всіх інших? Взагалі глузд у головах є? Це як одна рядова мураха може заблокувати функціонування всього мурашника.
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19.11.2022 11:10 Відповісти
Поэтому Парламент ЕС и НАТО -они полностью импотентные рпганизации. Принцип конценсуса- он в принципе неправильный. Более правильный это принцип квалифицированного большинства. Когда решение принимается2/3 голосов-тоесть подавляющем большинством. Кому не нравится-всегда может выйти из ЕС и НАТО
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19.11.2022 11:21 Відповісти
От тому Англія і вийшла з ЄС. І тепер хоче дає допомогу хоче не дає і ніякі орбани їй не указ.Це ЄС так хоче нам давати .Вся ця фігня лікується дуже просто . Для того щоб мадярам отримати гроші теж потрібно добро. Якщо хтось виступе проти - ****** ніхера не отримають і зразу почнуть казати що їх неправильно зрозуміли.
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20.11.2022 07:48 Відповісти
Венгрия давно уже не евросоюз.Правительство поставлено россией через газовый ультиматум.Польша тогда оказалась,а венгры сдались на милость Газпрома.Условие было одно - рашка ставит правительство.И НИКАКИХ ПЕРЕНОСНЫХ СИЫСЛОВ - ЭТО БУКВАЛЬНО.Жаль память у публики отсутствует.
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19.11.2022 11:33 Відповісти
---Моя покійна матір НЕ стомлювалася повторювати /коли згадувала про ще ту війну.../ що мадяри в стократ були страшніші й жорстокіші від німчури...
А дядько Микола /моряк. захисник Одеси / розповідав. як поперли вони їх .разом із руминами. аж. до Кілії та Ізмаїла. / Так. що вояки вони нікчемні...Крім того зроблені НЕ правельно: у штиковій атакі-- всадив штик своєї трьох--лінійки мадяру в шию. а потім довго вовтузився із трупаком /ніяк НЕ міг висмикнути назад.../ І став об*єктом насмішок братви-*- матросні ...
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19.11.2022 15:31 Відповісти
згоден.я теж зустрічав спогади свідків: італійці,словаки нічого поганого не робили,румуни теж не робили але любили хабарі,євреї так багато хто врятувалися,німці теж,в основному,не звірствували,а от мадяри були дуже жорстокі,гірше звірів
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19.11.2022 17:55 Відповісти
СС - було в Німеччіні та Угорщині - офіційно.
В інших країнах Європи- добровольці.
Мад,ярів так як і німців клеймували під пличем.
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19.11.2022 19:26 Відповісти
Невже, трупом ляже на дорозі!!!
Ну, мабуть, це занадто!
Але ж, може це ***** наказав йому, тоді нехай лягає, ТРУПОМ…
Слава Захисникам України!!!
🇺🇦‼️⚔️❤️🇱🇹🇩🇪🇸🇪🇪🇺🇳🇴🇫🇮🇹🇷🇯🇵🇨🇿🇺🇸🇬🇧🇦🇿🇪🇪🇮🇩🇨🇦> більше 56 країн Світу підтримують Україну ⚔️‼️⚔️‼️⚔️‼️
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19.11.2022 21:44 Відповісти
Це говоре той хто сам 10 ярдів з ЕС получа))))
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20.11.2022 08:36 Відповісти
тимпаче йому вже натякали, що ця допомога залежить від багатьох факторів і не останній - голосування (не голосування)) в ЄС
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20.11.2022 11:37 Відповісти
На думку Орбана, замість допомоги від ЄС фінансову допомогу Угорщині можуть надавати окремі країни Євросоюзу, - а чому б ні?
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20.11.2022 09:52 Відповісти
А якби він раптом здох від алкогольного отруєння то цієї б проблеми не було би.
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20.11.2022 13:04 Відповісти

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