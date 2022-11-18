Кожен українець може завезти генератор із-за кордону без сплати податків, – Шмигаль
Рішення уряду, якими імпорт генераторів та іншого обладнання для проходження зимового сезону в умовах нестачі електроенергії, поширюється як на бізнес, так і на фізичних осіб.
Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, відкриваючи засідання уряду.
Він нагадав, що уряд вже ухвалив рішення, яке звільняє від сплати ПДВ та ввізного мита імпорт електрогенераторів, трансформаторів, акумуляторів та іншої апаратури для енергетики.
"Лише за вчорашній день, за даними митниці, в Україну завезено 8577 генераторних установок. Але ми мали скарги на труднощі щодо їх ввезення фізособами. Нібито дія рішення уряду не розповсюджується на фізичних осіб. Це не так. Кожен українець може без сплати мита та ПДВ завезти в країну необхідні йому генератори та зарядні станції", – наголосив голова уряду.
Шмигаль додав, що Кабмін сього ухвалить протокольне рішення про забезпечення безперешкодного митного оформлення цих товарів для фізичних осіб.
"Якщо хтось на митниці чинитиме перешкоди – закликаю негайно звертатися на гарячу лінію СБУ", – додав прем’єр.
Як повідомлялося, раніше уряд звільнив від ввізного мита та ПДВ генератори, акумулятори та інше обладнання, яке допомагає покращити енергозабезпечення.
Але на митниці імпортери стикалися з проблемами оформлення таких товарів. Тому Кабінет міністрів дозволив імпорт обладнання для енергетики під час воєнного стану без обов’язкового підтвердження його відповідності Технічним регламентам.
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Проте, 5-7тис.. це ви вже "загнули-применшили" під 20тку ще реально, навар 25% без податків.. ну як гуртом то хай за 15тис.. Але щоб за 150$ генератор мож було купити за кордоном...
Та далеко не кожен українець має змогу та гроші взагалі поїхати за кордон(
Люстрацій більше небуде!!!
- так у вас там злий собака біга
- та отож
Нє, ну в шо, он як у фільмах про війну 1941 року - поставили серед квартири буржуйку, трубу у вікно і радий.
Про генератори - а якщо не буде палива, то що далі?
,, как я могу жить на 37000грн в месяц ''
Плюс льготы в месяц примерно на такую сумму
Они жили и живут в своём мире
А не на 3000 грн в месяц
Трусы --- одни на два года
По прожиточному минимуму
Минулого місяця їхав через кордон і бачив як митники трахали мізки жінці яка в своєму легковому авто везла один генератор, вочевидь для себе.
Чечоткін і Гереги - трикляті мародери.
P.S.Да,ещё на топливо подкинь пару копеек....