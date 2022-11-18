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Новини
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Кожен українець може завезти генератор із-за кордону без сплати податків, – Шмигаль

шмигаль

Рішення уряду, якими імпорт генераторів та іншого обладнання для проходження зимового сезону в умовах нестачі електроенергії, поширюється як на бізнес, так і на фізичних осіб.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, відкриваючи засідання уряду.

Він нагадав, що уряд вже ухвалив рішення, яке звільняє від сплати ПДВ та ввізного мита імпорт електрогенераторів, трансформаторів, акумуляторів та іншої апаратури для енергетики.

"Лише за вчорашній день, за даними митниці, в Україну завезено 8577 генераторних установок. Але ми мали скарги на труднощі щодо їх ввезення фізособами. Нібито дія рішення уряду не розповсюджується на фізичних осіб. Це не так. Кожен українець може без сплати мита та ПДВ завезти в країну необхідні йому генератори та зарядні станції", – наголосив голова уряду.

Шмигаль додав, що Кабмін сього ухвалить протокольне рішення про забезпечення безперешкодного митного оформлення цих товарів для фізичних осіб.

"Якщо хтось на митниці чинитиме перешкоди – закликаю негайно звертатися на гарячу лінію СБУ", – додав прем’єр.

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Як повідомлялося, раніше уряд звільнив від ввізного мита та ПДВ генератори, акумулятори та інше обладнання, яке допомагає покращити енергозабезпечення.

Але на митниці імпортери стикалися з проблемами оформлення таких товарів. Тому Кабінет міністрів дозволив імпорт обладнання для енергетики під час воєнного стану без обов’язкового підтвердження його відповідності Технічним регламентам. 

Автор: 

імпорт (2356) Кабмін (7803) електроенергія (4287) Шмигаль Денис (1516)


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Топ коментарі
+29
Кожен українець може завезти генератор із-за кордону без сплати податків Джерело: https://biz.censor.net/n3381594
Та далеко не кожен українець має змогу та гроші взагалі поїхати за кордон(
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18.11.2022 20:08 Відповісти
+26
Ага, тількі вийхати за генератором - ніхто не може)))
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18.11.2022 20:41 Відповісти
+24
На трясця Українцям утримувати цей уряд, коли Украінці самі себе забезпечують в ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД під час війни!!!
Люстрацій більше небуде!!!
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18.11.2022 20:08 Відповісти
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Це золоте дно для підарів, ,які генератори вартістю 5-7 тис продають їх по 25
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18.11.2022 18:30 Відповісти
Погоджуюсь про "ділків".. бо "далеко не кожен українець може виїхати за кордон"..
Проте, 5-7тис.. це ви вже "загнули-применшили" під 20тку ще реально, навар 25% без податків.. ну як гуртом то хай за 15тис.. Але щоб за 150$ генератор мож було купити за кордоном...
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18.11.2022 23:24 Відповісти
Не знаю,як сюди вставити скріншоти.Генератор на 3 кВт у німців коштує 399 ойро.Такий самий на Prom.ua 32500 грн.
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18.11.2022 23:42 Відповісти
Просто копіюєте адресу посилання в вставляєте їх як коментар
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19.11.2022 03:41 Відповісти
Головне не купити з наклейкою ''хонда'', їх клеють насаме дешеве лайно і продають по 30 тис.грн. на другий день ламаються
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19.11.2022 22:16 Відповісти
представляю украинцев которые едут за границу только что бы купить генератор! на хер ваше "мито"!
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18.11.2022 18:40 Відповісти
Попробуй просто представить украинцев,"которые едут за границу"."Жителей" Монако мы не берём в расчёт.Это "сверхукраинцы".
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18.11.2022 23:50 Відповісти
тьху, а я вважав, що це обрізані "українці" та хто завгодно, але не українці.
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19.11.2022 23:17 Відповісти
Кожен українець може завезти генератор із-за кордону без сплати податків Джерело: https://biz.censor.net/n3381594
Та далеко не кожен українець має змогу та гроші взагалі поїхати за кордон(
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18.11.2022 20:08 Відповісти
Та да, Шмыгаль видать забыл про период зубожиння и считает что украинцы перед войной успели сказочно обогатиться за пару лет.
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19.11.2022 00:09 Відповісти
Шмыгаль просто забыл,или не знал,что у нас "граница на замке".
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19.11.2022 08:28 Відповісти
Ну от мені моя німецька компанія купила в Германії Ecoflow (у нас вже не купиш або ціна 3х) і вчора відправила. За тиждень має бути і дуже радує, що мені не прийдеться платити 350 євро мита (буде сподіваюся на це).
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20.11.2022 11:10 Відповісти
На трясця Українцям утримувати цей уряд, коли Украінці самі себе забезпечують в ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД під час війни!!!
Люстрацій більше небуде!!!
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18.11.2022 20:08 Відповісти
Ага, тількі вийхати за генератором - ніхто не може)))
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18.11.2022 20:41 Відповісти
- заходь синку попий у мене на дворі чиста криниця
- так у вас там злий собака біга
- та отож
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18.11.2022 22:35 Відповісти
Це як у казці про журавля і лисицю, коли лиска кашку по тарілці розмазала - на, журавлику, їж.
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19.11.2022 03:40 Відповісти
Все це п*здежь. Митниця до сьогодні немає кодів для пільгового розмитнення генераторів. Тобто вони є, але не світяться по базі як пільгові . Хто бойкотує рішення кабміну ? Країна повинна знати своїх "хероїв" в обличчя !!!!
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18.11.2022 21:05 Відповісти
Що, чоловікам дозволять виїзд для купівлі генератора?
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18.11.2022 21:36 Відповісти
А ГДЕ ПЛАН Б !!!???
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18.11.2022 22:15 Відповісти
ОЛІГАРХИ ЗНІМАЙТЕ ШТАНІ !)
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18.11.2022 22:16 Відповісти
а ну спроси у ВПО может он за 2000 грн купить гребаный генеротор??????????????идиот ***.................................................................
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18.11.2022 22:59 Відповісти
От зараз би завести генератора на балконі багатоповерхівки.Або піч затопити у багатоквартирному домі з трубою у вентиляційний канал.Воно хачаб замислюється що верзе?Кожен українец...
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18.11.2022 23:30 Відповісти
"Кожні українці" сидять вже в більшості без роботи.Про те,щоб кудись там "виїхати та купити генератор"-чувак дуже "дотепно" пожартував.
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18.11.2022 23:47 Відповісти
Ну....він же в Києві живе в далі Києва не баче, як люди живуть. Він думає, шо кругом так як у Києві.
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19.11.2022 03:38 Відповісти
аттракцион невиданной щедрости на фоне неспособности зели наладить инфраструктуру. а могли ещё 200% налогом обложить
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19.11.2022 01:28 Відповісти
Ну ви зрозуміли - кожен хай думає сам за себе, як пережити зиму.
Нє, ну в шо, он як у фільмах про війну 1941 року - поставили серед квартири буржуйку, трубу у вікно і радий.
Про генератори - а якщо не буде палива, то що далі?
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19.11.2022 03:36 Відповісти
що ви до..бались, наша справа - стратегія! (ТМ)
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19.11.2022 06:03 Відповісти
" а якщо не буде палива" a potim pokupaty oil u Rashy 🎰
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20.11.2022 09:13 Відповісти
Шмыгаль как жил в своем мире, так и живет. Циничный и наглый.
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19.11.2022 08:32 Відповісти
Генератор працює на бензині або на солярці.Ціна їх висока.Не кожен україненць зможе щоденно викласти таку суму.
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19.11.2022 10:01 Відповісти
І це головне. Міг купити будь який генератор ще давно, але така електрика приватній особі не окупиться, бо занадто дорого коштує паливо відносно виробленій електрики. В середньому 1 литр палива на 3 квт. Так і в місті де його ставити, тільки на балконі, а шум з яким він працює, а де паливо, літрів хоча би 100, зберігати.
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19.11.2022 15:35 Відповісти
на підвіконні, вчи вас вчи... ШмиГаль же маячню не скаже, бо вокуляри носить та майже лисий від розумового напруження, не те, що препізедент-блохер.
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19.11.2022 23:23 Відповісти
А в того, мені здається, що все ніс більший та більший. Але не в довжину а в ширину.. парадокс..
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20.11.2022 21:10 Відповісти
По телевизору выступает депутатка
,, как я могу жить на 37000грн в месяц ''
Плюс льготы в месяц примерно на такую сумму
Они жили и живут в своём мире
А не на 3000 грн в месяц
Трусы --- одни на два года
По прожиточному минимуму
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19.11.2022 10:01 Відповісти
Кожен українець , особливо із числа 73% мудрого наріду, котрий "наголосував" для всієї України "зе лідора" ,маючи фінансове забезпечення від "дбайливої зеленої слуги",може без сплати мита та ПДВ завезти в країну необхідні йому генератори та зарядні станції", - наголосив голова уряду.
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19.11.2022 10:40 Відповісти
короче при выезде мужчинам, надо говорить "я быстро за генератором без налогов и назад". Мне шмигаль разрешил
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19.11.2022 14:26 Відповісти
Кожен українець міг би купити генератор в Україні, нікуди не виїжджаючи, якби ублюдки-торгаші не підняли роздрібні ціни на 200-300%. Треба вводити держрегулювання цін на генератори і мобільні зарядні станції на акумуляторах.
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19.11.2022 15:43 Відповісти
Це ж зовсім не дорого. Яка краса саме для кожного. Особливо для тих, хто втратив житло, роботу і близьких.
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19.11.2022 17:16 Відповісти
Зачетная хуцпа ).Учитесь,гои )))
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19.11.2022 20:11 Відповісти
В повідомленні немає дати з якої діє ця постанова.
Минулого місяця їхав через кордон і бачив як митники трахали мізки жінці яка в своєму легковому авто везла один генератор, вочевидь для себе.
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19.11.2022 21:18 Відповісти
Мито прибрали десь тиждень тому. Минулого місяця воно ще діяло.
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19.11.2022 22:14 Відповісти
Мародери епіцентр і ризетка задають ціну на ринку. Рік тому певні генератори були 7 тис., тепер 23. Долар зріс в півтора рази, мито зняли, а ціну вони збільшили більше ніж в 3 рази.
Чечоткін і Гереги - трикляті мародери.
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19.11.2022 22:13 Відповісти
У Шмигаля с головой все в порядке? Этот генератор за день сожрет 2 канистры! Средний украинец вряд ли сможет себе позволить 2000 грн в сутки, чтобы морозилка не разморозилась. Солнечные панели и ветряки наше будущее!
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20.11.2022 08:12 Відповісти
Шмыгаль!Поделись денюжкой из своих доходов на генератор для семьи из трёх пенсионеров (я,супруга и тёща)...Сын и зять хорошо устроились,они в ВСУ,а вот нам трошки не хватает,несмотря на твои денные и нощные переживания за народ...
P.S.Да,ещё на топливо подкинь пару копеек....
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20.11.2022 09:18 Відповісти
Черговий поц який "забув" що в нас люди є заручниками влади і рабами в клітці? Альо гараж, чучело лисе, у нас кордони закриті на виїзд, *******, куку!
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20.11.2022 11:44 Відповісти
Остыньте все! Генераторы нас не спасут! Это полный ********** покупать генераторы, это очень дорого и бесперспективно! Нужно возвращать в собственность государства всю эл. энергетику и восстанавливать. Другого разумного пути нет!
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20.11.2022 11:55 Відповісти
Генератори можна було б закупити і роздавати за символічну ціну 150-200 долярів за один. Починаючи з 3 квт до 5 кВт ( в середньому в квартиру заводиться потужність 5 кВт стандарт). Просто тоді збільшиться потреба в паливі і дуже суттєво. Можливо краще в містах робити тепло центри з пічками як колись в хатах. Можна типу ресторанчик національної кухні, коворкінг, центр обігріву та прихисток
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20.11.2022 14:17 Відповісти
Також можна задуматись над використанням стін, дахів на сонячній стороні для сонячних панелей. Це перспективніше генераторів з двс
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20.11.2022 14:20 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=hrb6t8TQHzw
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20.11.2022 15:23 Відповісти
Це, звісно, дуже добре, але вибирати його слід дуже уважно, щоб потужності вистачило на все, що вам потрібно. Рекомендую прочитати детальну інформацію, щодо вибору генератора https://yato24.com.ua/ua/kak-vybrat-henerator-podbor-heneratora-dlia-doma-y-dachy/
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06.11.2023 10:31 Відповісти

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