Facebook видалить із профілів користувачів дані про адресу та політичні погляди

Із 1 грудня Meta видалить із профілів користувачів у Facebook інформацію про адреси, сексуальну орієнтацію, політичні погляди та релігію. Цей крок має на меті зробити соцмережу легшою для навігації та користування

Про це пише Engadget, передає AIN.UA.

Водночас, інші дані, наприклад контактна інформація та статус стосунків, залишаться.

Зазначається, що можна завантажити копію своїх даних у Facebook до 1 грудня, для того щоб їх зберегти.

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Також досі можна контролювати, хто може переглядати вміст профілю.

Цей крок не матиме особливо практичного впливу на зручність використання. Нововведення лише зменшить час прокручування в розділі "контактна та основна інформація". Однак це може відображати зміну ставлення компанії до приватного життя.

Facebook включив ці розділи на початку розвитку соціальних мереж, коли користувачі з більшою готовністю ділилися своїми особистими даними. Однак зараз конфіденційність викликає серйозне занепокоєння – сама Meta останнім часом більше цікавиться конфіденційністю, зосереджуючись на приватних чатах і більшій безпеці. Люди можуть бути менш схильні ділитися інформацією в профілях через переслідування в мережі.