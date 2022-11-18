Польща збільшить пільговий кредит для України до 160 мільйонів євро. Кошти можуть піти на придбання безпілотників

Кабінет міністрів схвалив внесення змін до міжурядової угоди з Польщею, які передбачають збільшення суми виділеного польською стороною кредиту до 160 мільйонів євро та продовження строку виділення коштів.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Він уточнив, що рішенням уряду схвалено Протокол про внесення змін до договору між урядами України та Польщі про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги, підписаного ще у вересні 2015 року.

"Зокрема, передбачено схвалення збільшення розміру кредиту від уряду Республіки Польща до 160 млн євро, продовження кінцевої дати укладення контрактів, скасування положення щодо вимоги отримання не менше 60% витрат польського походження для закупівлі технічних засобів митного контроль тощо", – повідомив Мельничук.

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Як повідомлялося, 1 листопада Кабінет міністрів вніс зміни до постанови про використання виділеного ще 2015 році Польщею кредиту на умовах пов’язаної допомоги, дозволивши закупити за його кошти безпілотники для моніторингу державного кордону.

Нагадаємо, минулого року Кабінет міністрів переніс з 2020 на 2023 рік кінцевий термін укладання контрактів з польськими підприємствами в рамках договору з Польщею про надання кредиту, який планувалося використати для будівництва пунктів пропуску та доріг на польсько-українському кордоні.

У серпні 2018 року Кабінет міністрів схвалив продовження до 2020 року термінів дії вказаного договору, підписаного 9 вересня 2015 року.

Кредит надається урядом Польщі на таких пільгових умовах: