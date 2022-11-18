"Укроборонпром" уклав угоди про виробництво важкого озброєння із шістьма країнами НАТО

"Укроборонпром" спільно вироблятиме та розроблятиме важке озброєння та військову техніку з мінімум шістьма країнами-членами НАТО.

Про це йдеться в повідомленні "Укроборонпрому".

Зокрема, з Польщею, Чехією, Францією, Данією та ще кількома, укладені угоди з якими не передбачають розголошення будь-яких даних.

"Так, ми створюємо спільні оборонні підприємства, будуємо лінії виробництва боєприпасів замкнутого циклу, спільно виробляємо броньовану техніку й реактивні системи залпового вогню та спільно розробляємо нові високотехнологічні зразки озброєння. Для цього використовуємо як наявні потужності, так і новостворені у безпечних місцях", – сказано в повідомленні.

Однією з останніх укладених угод була угода з Чехією. Так, країни допомились про створення спільного оборонного кластеру.

"Загалом для прискореного розвитку наявних міжнародних оборонних проєктів та появи нових "Укроборонпром" та Міністерство закордонних справ України домовилися про подальшу координацію дій. Це має допомогти залучити більше іноземних партнерів до зміцнення оборонно-промислового комплексу України", – також зазначили в концерні.