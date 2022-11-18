Україна вийшла з угоди про заснування центру наукової та технічної інформації у Москві
Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 18 листопада, ухвалив рішення про вихід України з угоди про заснування Міжнародного центру наукової та технічної інформації у Москві.
Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.
"Здійснено вихід України з Угоди про заснування Міжнародного центру наукової та технічної інформації, вчиненої 27.02.1969 у м. Москві", – написав Мельничук.
Нагадаємо, Кабінет міністрів прийняв постанову "Про вступ України в члени Міжнародного центру наукової та технічної інформації" у червні 1993 року.
Міжнародна організація "Міжнародний центр наукової і технічної інформації" створена відповідно до угоди від 27 лютого 1969 року у Москві.
Основною задачею центру є надання інформаційної, аналітичної, консультаційної та організаційної підтримки міжнародної співпраці в галузі науки, технологій і бізнесу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль