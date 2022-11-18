Україна вийшла з угоди про заснування центру наукової та технічної інформації у Москві

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 18 листопада, ухвалив рішення про вихід України з угоди про заснування Міжнародного центру наукової та технічної інформації у Москві.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

"Здійснено вихід України з Угоди про заснування Міжнародного центру наукової та технічної інформації, вчиненої 27.02.1969 у м. Москві", – написав Мельничук.

Нагадаємо, Кабінет міністрів прийняв постанову "Про вступ України в члени Міжнародного центру наукової та технічної інформації" у червні 1993 року.

Міжнародна організація "Міжнародний центр наукової і технічної інформації" створена відповідно до угоди від 27 лютого 1969 року у Москві.

Основною задачею центру є надання інформаційної, аналітичної, консультаційної та організаційної підтримки міжнародної співпраці в галузі науки, технологій і бізнесу.