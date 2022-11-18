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Новини
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Україна вийшла з угоди про заснування центру наукової та технічної інформації у Москві

кремль

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 18 листопада, ухвалив рішення про вихід України з угоди про заснування Міжнародного центру наукової та технічної інформації у Москві.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

"Здійснено вихід України з Угоди про заснування Міжнародного центру наукової та технічної інформації, вчиненої 27.02.1969 у м. Москві", – написав Мельничук.

Нагадаємо, Кабінет міністрів прийняв постанову "Про вступ України в члени Міжнародного центру наукової та технічної інформації" у червні 1993 року.

Міжнародна організація "Міжнародний центр наукової і технічної інформації" створена відповідно до угоди від 27 лютого 1969 року у Москві.

Основною задачею центру є надання інформаційної, аналітичної, консультаційної та організаційної підтримки міжнародної співпраці в галузі науки, технологій і бізнесу.

Автор: 

Кабмін (7803) москва (80) наука (64) росія (14416)


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Та не може бути . А що, так можна було?)
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19.11.2022 02:28 Відповісти
Йшов восьмий рік війни....
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19.11.2022 02:30 Відповісти
Так а немиті бібізяни класно придумали. Отут в дерев'яному бараку з діркою для посрать на вулиці зробимо Цєнтр Научной і Тєхнічєской Інформації. І інші народи будуть туди приходити і давати нам свої пральні машини і унітази з трусами
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19.11.2022 08:15 Відповісти

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