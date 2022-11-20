Польща збільшує кредит на реалізацію інвестиційних проєктів в Україні до 160 мільйонів євро

Кабінет міністрів прийняв розпорядження про внесення змін до договору між урядами України та Польщі, зокрема, про збільшення суми надання Україні пільгового кредиту для реалізації інвестиційних проєктів.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів.

Зокрема, розпорядження уряду врегульовує такі питання:

збільшення суми кредиту на 60 млн євро – до 160 млн євро;

продовження кінцевої дати укладення контрактів з 31 грудня 2022 року до 31 грудня 2024 року;

скасування положення щодо вимоги отримання не менше 60% витрат польського походження для закупівлі технічних засобів митного контролю;

надання можливості внесення змін до контрактів, укладених у 2017-2018 роках, щодо збільшення їх ціни без обмеження розміру збільшення.

Кошти кредиту в розмірі 160 млн євро для реалізації інвестиційних проєктів буде розподілено таким чином: