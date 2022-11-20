Кабмін із наступного року планує залучати до програми "єРобота" приватних партнерів, – Шмигаль

Уряд України з наступного року планує залучати до програми приватних партнерів, аби програма "єРобота" фінансувалась не лише за бюджетні кошти.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час Київського міжнародного економічного форуму, передає Укрінформ.

Шмигаль розповів, що в межах програми "єРобота" вже погоджено заявок на отримання грантів для ведення бізнесу на суму 1,8 млрд грн.

"Грантова програма "єРобота" спрямована на малий і середній бізнес. На сьогодні на 1,8 млрд грн вже підтверджено заявок. Понад 2 тис. проєктів уже розпочали свою роботу", – повідомив він.

Раніше Кабінет міністрів уніс зміни до програм грантової підтримки "єРобота".

До того в Україні почав працювати офіційний сайт проєкту "єРобота". Відтепер кожен може отримати повну інформацію про умови надання грантів для старту або розвитку власної справи.