США виділили до $20 мільйонів на оголошену під час G20 зернову ініціативу Зеленського

Сполучені Штати через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділяють до $20 млн на ініціативу "Зерно з України" (Grain from Ukraine), оголошену під час G20 президентом Володимиром Зеленським, щоб допомогти нагодувати людей у всьому світі.

Про це повідомляє пресслужба Посольства США в Україні.



"USAID надасть підтримку через Всесвітню продовольчу програму ООН (ВПП) для сприяння додаткових поставок українського зерна через Чорноморську зернову ініціативу", – йдеться у повідомленні.



У посольстві нагадали, що до путінського вторгнення Україна була одним із найбільших постачальників зерна для ВПП і четвертим за величиною комерційним експортером пшениці у світі.

"Сьогоднішнє оголошення ґрунтується на $173 млн, які на сьогодні надано ВПП для закупівлі українського зерна, щоб прогодувати людей у країнах, які стикаються з найгострішою продовольчою кризою, включаючи Ефіопію, Ємен та Афганістан. За кошти США було закуплено 210 тис. метричних тонн продовольства, цього достатньо, щоб прогодувати приблизно 12,6 млн людей протягом одного місяця", – додають у посольстві.

Зазначається, що з лютого 2022 року США надали понад $11 млрд у відповідь на глобальну продовольчу кризу, включаючи майже $8,6 млрд гуманітарної допомоги. Гуманітарна допомога USAID, включно з підтримкою ВПП, це пряма продовольча допомога, а також інша допомога, що включає безпечну питну воду, медичне обслуговування та захист для задоволення потреб, які погіршилися через продовольчу кризу.

Як повідомлялося, Україна запустила гуманітарну продовольчу програму Grain from Ukraine, у межах якої передбачається забезпечити зерном щонайменше 5 млн людей до кінця весни 2023. Її суть полягає у прямій закупівлі країнами-учасниками проєкту агропродукції в українських виробників та передача її країнам, що перебувають на межі голоду.