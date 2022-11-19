БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
138 0

Із одеських портів за два дні вийшли 9 суден з агропродукцією для Азії, Африки та Європи

зерно,порт,експорт

Упродовж останніх двох днів із портів Великої Одеси в межах "зернової ініціативи" вийшли 9 суден зі 162 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

Зокрема, сьогодні відправлено балкер Bozburun-M із 40 тис. тонн пшениці для Ефіопії. Це вже восьме судно, яке зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН в рамках допомоги країнам Африки та Азії.

Зазначається, що наразі в одеських портах під обробкою 26 суден. На них завантажують 1 млн тонн української агропродукції.

Загалом із 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 475 суден, які експортували 11,2 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

Автор: 

зерно (1882) експорт (3864) Мінінфраструктури (1376)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 