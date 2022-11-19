Із одеських портів за два дні вийшли 9 суден з агропродукцією для Азії, Африки та Європи
Упродовж останніх двох днів із портів Великої Одеси в межах "зернової ініціативи" вийшли 9 суден зі 162 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.
Зокрема, сьогодні відправлено балкер Bozburun-M із 40 тис. тонн пшениці для Ефіопії. Це вже восьме судно, яке зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН в рамках допомоги країнам Африки та Азії.
Зазначається, що наразі в одеських портах під обробкою 26 суден. На них завантажують 1 млн тонн української агропродукції.
Загалом із 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 475 суден, які експортували 11,2 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.
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