"PEACE Да": Литовці зібрали ще $250 тисяч на другий морський дрон для України

У Литві в межах збору коштів на морські безпілотники для України зібрали ще $250 тис. на придбання вже другого такого дрону від країни.

Про це написав литовський журналіст Андрюс Тапінас у Twitter.

"Після надання Україні морського безпілотника "PEACE Дец" ми зібрали ще $250 тисяч на другий під назвою Yes to peace або "PEACE Да", – зазначив він.



Крім того, литовці зібрали вже 40 тис. євро на третій дрон – "Duke of Peace" ("PEACE Дюк")



"Це буде найкраще тріо після трьох тенорів", – підсумував журналіст.

Як повідомлялося, днями у Литві придбали для України перший морський безпілотник. Йому дали назву "PEACE Дец".

Нагадаємо, 11 листопада президент Володимир Зеленський оголосив збір коштів на фандрейзинговій платформі United24 на перший у світі український флот морських дронів. Як додали у Міністерстві цифрової трансформації, Україні потрібно 100 морських дронів, ціна кожного – 10 млн грн.За перший день ініціативи було зібрано 120 млн грн.