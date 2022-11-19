Росія здійснила найбільший випуск боргових зобов’язань для фінансування війни, – британська розвідка
Росія 16 листопада здійснила найбільший в історії випуск боргових зобов’язань за один день, залучивши 820 млрд рублів ($13,6 млрд).
Про це повідомляє Міноборони Великої Британії у Twitter із посилання на дані розвідки.
"Це важливо для Росії, оскільки випуск боргових зобов'язань є ключовим механізмом для підтримки витрат на оборону, які значно зросли після вторгнення в Україну", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що задекларовані витрати Росії на "національну оборону" на 2023 рік заплановані на рівні приблизно 5 трлн рублів ($84 млрд), що на понад 40% більше, ніж у попередньому бюджеті на 2023 рік, оголошеному в 2021 році.
Водночас, зауважили у британському Міноборони, випуск боргових зобов'язань є дорогим у періоди невизначеності.
"Розмір цього аукціону з високою ймовірністю вказує на те, що міністерство фінансів Росії сприймає поточні умови як відносно сприятливі, але очікує все більшої невизначеності у фіскальному середовищі протягом наступного року", – наголосили у відомстві.
Як повідомлялося, у жовтні Росія почала витрачати кошти з резервного фонду Путіна для покриття дефіциту бюджету.
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Аукцион номинирован в фублях. Давать в долг сейчас свинособакии, да ещё и в деревянных, совсем не похоже на бизнес. Это явное финансирование войны
Речь скорее всего идет о внутреннем займе, который продается в добровольно-принудительном порядке, ну будут покупать ,отключим газ))