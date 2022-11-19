БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
3 867 10

Росія здійснила найбільший випуск боргових зобов’язань для фінансування війни, – британська розвідка

рф,рубль

Росія 16 листопада здійснила найбільший в історії випуск боргових зобов’язань за один день, залучивши 820 млрд рублів ($13,6 млрд).

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії у Twitter із посилання на дані розвідки.

"Це важливо для Росії, оскільки випуск боргових зобов'язань є ключовим механізмом для підтримки витрат на оборону, які значно зросли після вторгнення в Україну", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що задекларовані витрати Росії на "національну оборону" на 2023 рік заплановані на рівні приблизно 5 трлн рублів ($84 млрд), що на понад 40% більше, ніж у попередньому бюджеті на 2023 рік, оголошеному в 2021 році.

Водночас, зауважили у британському Міноборони, випуск боргових зобов'язань є дорогим у періоди невизначеності.

"Розмір цього аукціону з високою ймовірністю вказує на те, що міністерство фінансів Росії сприймає поточні умови як відносно сприятливі, але очікує все більшої невизначеності у фіскальному середовищі протягом наступного року", – наголосили у відомстві.

Як повідомлялося, у жовтні Росія почала витрачати кошти з резервного фонду Путіна для покриття дефіциту бюджету.

Автор: 

Велика Британія (1210) розвідка (77) росія (14416) емісія (45)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+8
Интересно, кто это им в долг на войну дал . . . Неплохо было бы международные санкции организовать против такой страны или частного инвестора. Сумма больно большая, не многим по карману.
показати весь коментар
19.11.2022 18:06 Відповісти
+6
богатейшая страна, первые места в мире по газу нефти, леса и металлов .. и воровать в соседней стране унитазы и стиралки.... както эволюция русских пошла обратно до обезьян
показати весь коментар
19.11.2022 18:29 Відповісти
+3
бо вони прокляті.
показати весь коментар
19.11.2022 21:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Интересно, кто это им в долг на войну дал . . . Неплохо было бы международные санкции организовать против такой страны или частного инвестора. Сумма больно большая, не многим по карману.
показати весь коментар
19.11.2022 18:06 Відповісти
богатейшая страна, первые места в мире по газу нефти, леса и металлов .. и воровать в соседней стране унитазы и стиралки.... както эволюция русских пошла обратно до обезьян
показати весь коментар
19.11.2022 18:29 Відповісти
бо вони прокляті.
показати весь коментар
19.11.2022 21:49 Відповісти
Витратили гроші російських пенсионерів та онуків. Тепер позичають, щоб за це розплачувалися праонуки!
показати весь коментар
20.11.2022 06:36 Відповісти
Це просто бумага - підстава для печатання типа грошей.. Згадуйте вираз "Дерев'яний рубель".. Це просто фінансова бумажна оборутка.
показати весь коментар
20.11.2022 16:09 Відповісти
Левая рука - правый карман, правая рука -левый карман. И обе руки - в тумбочку, А там закрома - все что украли ранее. Считают, что пересидять на стойбищах, ритмично ударяя головой в бубен, посыпая одну шестую часть туловища пеплом.
показати весь коментар
20.11.2022 18:21 Відповісти
показати весь коментар
20.11.2022 19:44 Відповісти
Ну и какие гандоны дали столько денег за один день? Китайцы? Индусы?
Аукцион номинирован в фублях. Давать в долг сейчас свинособакии, да ещё и в деревянных, совсем не похоже на бизнес. Это явное финансирование войны
показати весь коментар
21.11.2022 05:05 Відповісти
просто поменяли бумажки минфина с обещанием напечатать рублей попозже, на рубли на счетах российских банков. В целом то же самое, что делает и наш минфин
показати весь коментар
21.11.2022 10:27 Відповісти
Я думаю речь не о международных рынках бабла, в европе и америке такие активы токсичны, и могут конкретно испортить репутацию вполне себе солидного и респектабельного портфеля, несмотря на довольно высокую доходность, ето как европейская шутка про автомобиль москвич, он вечный, не потому что не ломается, а потому , что его можно только купить, продать уже нет...
Речь скорее всего идет о внутреннем займе, который продается в добровольно-принудительном порядке, ну будут покупать ,отключим газ))
показати весь коментар
21.11.2022 11:04 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 