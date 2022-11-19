Росія здійснила найбільший випуск боргових зобов’язань для фінансування війни, – британська розвідка

Росія 16 листопада здійснила найбільший в історії випуск боргових зобов’язань за один день, залучивши 820 млрд рублів ($13,6 млрд).

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії у Twitter із посилання на дані розвідки.

"Це важливо для Росії, оскільки випуск боргових зобов'язань є ключовим механізмом для підтримки витрат на оборону, які значно зросли після вторгнення в Україну", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що задекларовані витрати Росії на "національну оборону" на 2023 рік заплановані на рівні приблизно 5 трлн рублів ($84 млрд), що на понад 40% більше, ніж у попередньому бюджеті на 2023 рік, оголошеному в 2021 році.

Водночас, зауважили у британському Міноборони, випуск боргових зобов'язань є дорогим у періоди невизначеності.

"Розмір цього аукціону з високою ймовірністю вказує на те, що міністерство фінансів Росії сприймає поточні умови як відносно сприятливі, але очікує все більшої невизначеності у фіскальному середовищі протягом наступного року", – наголосили у відомстві.

Як повідомлялося, у жовтні Росія почала витрачати кошти з резервного фонду Путіна для покриття дефіциту бюджету.