Ворожа атака 15 листопада завдала українській економіці прямих збитків до $1 мільярда, – нардеп

Ракетна атака Росії по Україні 15 листопада завдала від $500 млн до $1 млрд прямих збитків українській економіці.

Про це повідомив голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі телемарафону, передає liga.net.

"За нашими підрахунками, атака 15-го числа завдала від половини до мільярда доларів прямих збитків економіці нашої держави", – зазначив він.

Гетманцев наголосив, що крім прямих є ще непрямі збитки, коли, зокрема, підприємства не можуть працювати через вимкнення електропостачання.

За його словами, загальні втрати економіки України від атак РФ будуть відчутними.

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Як повідомлялося, у вівторок, 15 листопада, Росія завдала масованого ракетного удару по території України. 17 листопада Росія знову завдала кількох ракетних ударів по Україні.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що масштабні руйнування енергетичних об’єктів України, завдані російськими ракетними ударами 15 та 17 листопада, можуть спричинити довгострокові відключення електроенергії, які триватимуть по кілька днів.