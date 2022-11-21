Єврокомісія виділяє 14 мільйонів євро Україні на шкільні автобуси, – фон дер Ляєн

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про виділення 14 млн євро на закупівлю Україною шкільних автобусів, підкресливши, що ця сума недостатня.

Про це фон дер Ляєн повідомила в Twitter.

"Російські бомби зруйнували школи в Україні, змушуючи дітей довго й іноді небезпечно діставатися місця навчання. Європейська Комісія жертвує 14 млн євро на шкільні автобуси в Україні. Але потрібно більше", – написала фон дер Ляєн.

Як повідомлялося, в серпні Кабінет міністрів України в межах підготовки до нового навчального року перерозподілив субвенцію регіонам у розмірі 753 млн грн на придбання шкільних автобусів.

За даними Міносвіти, до до повномасштабного вторгнення РФ шкільний автопарк налічував 7,03 тис. автобусів, проте близько 500 одиниць внаслідок обстрілу було знищено або пошкоджено російським агресором, понад 1,6 тис. шкільних автобусів передано для евакуації мирних жителів із зон активних бойових дій. За словами міністра освіти і науки Серія Шкарлета, мінімальна потреба в автобусах на той момент становила 3,13 ​​тис. автобусів.