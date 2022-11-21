За два дні з одеських портів вийшли судна з 342 тисячами тонн української агропродукції

За два дні з портів Великої Одеси вийшли 8 суден з 342 тис. тонн української агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

Зазначається, що "зерновим коридором" наразі рухається 4 судна під завантаження 130,5 тис. тонн агропродукції.

Загалом із 1 серпня з одеських портів вийшли 483 судна, які експортували 11,6 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

Угода про створення "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".

17 листопада у Стамбулі домовилися про продовження "Ініціативи з безпечного транспортування агропродукції через Чорне море" ще на 120 днів.