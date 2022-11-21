США з кінця лютого передали Україні військової допомоги на понад $21 мільярд

США з кінця лютого 2022 року поставили Україні військової допомоги на $21,5 млрд. Серед іншого, Україна отримала 236 артилерійських систем.

Про це свідчать дані Держдепу, передає Інтерфакс-Україна.



Україна, зокрема, отримала 142 буксировані 155-мм гаубиці M777A2 та 36 105-мм гаубиць. Також було поставлено 38 реактивних систем залпового вогню HIMARS та 20 120-мм мінометів.



За даними транспортного командування Збройних сил США, Київ отримав понад 1 млн артилерійських снарядів, 108,5 тис. переносних ракетних комплексів для боротьби з броньованими цілями, 1,4 тис. переносних зенітних ракетних комплексів, 15 вертольотів, 46 радарів, 10,2 тис. автоматів та пістолетів, понад 70 млн патронів для стрілецької зброї та 26 патрульних катерів.



Для доставки озброєння важкі транспортні літаки – як військові, так і зафрахтовані Пентагоном – здійснили 878 рейсів до Європи. Задіяно було також 48 кораблів та 4 тис. трейлерів.



Загалом Україні поставлено понад 88 тис. тонн озброєнь та військової техніки.

Як повідомлялося, адміністрація президента США Джо Байдена просить Конгрес виділити Україні ще $37,7 млрд на "критичні потреби".