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Новини
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США з кінця лютого передали Україні військової допомоги на понад $21 мільярд

himars

США з кінця лютого 2022 року поставили Україні військової допомоги на $21,5 млрд. Серед іншого, Україна отримала 236 артилерійських систем.

Про це свідчать дані Держдепу, передає Інтерфакс-Україна.

Україна, зокрема, отримала 142 буксировані 155-мм гаубиці M777A2 та 36 105-мм гаубиць. Також було поставлено 38 реактивних систем залпового вогню HIMARS та 20 120-мм мінометів.

За даними транспортного командування Збройних сил США, Київ отримав понад 1 млн артилерійських снарядів, 108,5 тис. переносних ракетних комплексів для боротьби з броньованими цілями, 1,4 тис. переносних зенітних ракетних комплексів, 15 вертольотів, 46 радарів, 10,2 тис. автоматів та пістолетів, понад 70 млн патронів для стрілецької зброї та 26 патрульних катерів.

Для доставки озброєння важкі транспортні літаки – як військові, так і зафрахтовані Пентагоном – здійснили 878 рейсів до Європи. Задіяно було також 48 кораблів та 4 тис. трейлерів.

Загалом Україні поставлено понад 88 тис. тонн озброєнь та військової техніки.

Як повідомлялося, адміністрація президента США Джо Байдена просить Конгрес виділити Україні ще $37,7 млрд на "критичні потреби". 

Автор: 

Держдепартамент США (110) зброя (894) допомога (1560) США (4977)


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Топ коментарі
+7
По факту - большое спасибо за эту огромную помощь нашим братьям-американцам. $21 миллиард, это серъезная инвестиция в победу над кацапами.
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21.11.2022 12:28 Відповісти
+4
То не республіканці бігають називаючи, а демократ Байден голосно повідомляє. Щодо гулькін нос то ви праві. Адміністрація Байдена запихає в закони під назвою допомоги Україні різні свої забаганки . А якщо республіканці голосують проти « на допомогу Каліфорнії після літніх пожеж, дотації фармкомпаній на виготовлення інсуліну» та таке інше, то в ЗМІ з'являється інформація про небажання республіканців підтримувати Україну
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21.11.2022 16:44 Відповісти
+3
https://youtu.be/v08ZDZyB7nA Реально 12 мільярдів
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21.11.2022 12:04 Відповісти
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https://youtu.be/v08ZDZyB7nA Реально 12 мільярдів
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21.11.2022 12:04 Відповісти
Да, раздули как будто дали уже все 60млрд только на вооружение, там часть республиканцев бегает называя такую сумму, а по факту - с гулькин нос.
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21.11.2022 12:09 Відповісти
По факту - большое спасибо за эту огромную помощь нашим братьям-американцам. $21 миллиард, это серъезная инвестиция в победу над кацапами.
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21.11.2022 12:28 Відповісти
Постачання - означає, що надані засоби перетнули митний кордон України.
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21.11.2022 13:28 Відповісти
12 млрд, то взагалі вигадані москалями цифри, москальскі "лібєрали" розмірковують над тим, у чому ні бєльмєса не розуміють.
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21.11.2022 17:33 Відповісти
То не республіканці бігають називаючи, а демократ Байден голосно повідомляє. Щодо гулькін нос то ви праві. Адміністрація Байдена запихає в закони під назвою допомоги Україні різні свої забаганки . А якщо республіканці голосують проти « на допомогу Каліфорнії після літніх пожеж, дотації фармкомпаній на виготовлення інсуліну» та таке інше, то в ЗМІ з'являється інформація про небажання республіканців підтримувати Україну
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21.11.2022 16:44 Відповісти
Цей "гулькин ніс" допоміг переламати хребта кацапській арміі.
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21.11.2022 17:28 Відповісти
Не завдяки а всупереч. Бо США в плані постачань останніх пасе https://protectukrainenow.org/en/report
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21.11.2022 19:13 Відповісти
В тебе по посиланню якісь москалі)
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21.11.2022 12:27 Відповісти
Любарський громадянин США із Харкова.
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21.11.2022 14:51 Відповісти
Хз, хто такий любарський, але конкретно на відео за посиланням москалі фантазують на теми, у яких не знаються. Латинина, це типу "гарна" москалька.
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21.11.2022 17:22 Відповісти
Не знаю але засуджую. Ага, вже проходили.
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21.11.2022 17:33 Відповісти
Що тут знати, якщо українці сьогодні роблять контент виключно українською? Москаля сьогодні елементарно впізнати.
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21.11.2022 17:35 Відповісти
Поїдьте в Харьків подивіться на якій мові нажаль там досі розмовляють. Путин х**ло та ла теж співали харківські фани по кацапські. Любарський єврей, який давно емігрував і робить багато корисного, щоб стимулювати допомогу Україні. Латина в нього на каналі лише для того, щоб спростувати її пропагандистку маячню.
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21.11.2022 17:42 Відповісти
Не перекручуйте, мова йде не про те, якою розмовляють на вулиці, а про те, якою роблять публічний контент українці сьогодні. Так ось - українці публічний контент роблять для українців українською, а це звичайний москаль, який нюхається із руснявими "лібералами", наприклад, Латининою. Це тусовка москальских "лібералів" і авторитету серед українців вона ніякого не має.
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21.11.2022 17:45 Відповісти
Іще раз персонально для вас. Любарський-єврей що народився в Харкові, емігрував в США ще молодим. В лютому організував групу волонтерів для фінансової та інформаційної підтримки України. Його канал розрахований в тому числі на емігрнтів із совка що живуть у різних крахнах світу. Уловлюєте логіку моїх пояснень?
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21.11.2022 19:25 Відповісти
Не звертайте увагу на бота. Воно не знайшло часу щоб хоч краєм ока глянути, до чого там була там та Латиніна, бо він розвінчував на її прикладі фейкі маніпуляторів.
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21.11.2022 21:17 Відповісти
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21.11.2022 12:26 Відповісти
Как уже написали выше - в реальности поставки почти в два раза меньше. Скорее всего сюда приплюсовали какие то будущие законтрактованные поставки на 23-24 год (когда нас уже давно заставят подписать капитуляцию).
Очередная ложь.
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21.11.2022 12:38 Відповісти
Звідки такі таємні унікальні знання? Хто це нас змусить і головне як? Дайте лінк
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21.11.2022 14:58 Відповісти
Любарський, аналіз постачань. https://www.youtube.com/watch?v=*******-p_w Данні по постачанню зброї починаючи з грудня. Обновблюються кожні два тижні. https://protectukrainenow.org/en/report
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21.11.2022 16:34 Відповісти
Ох вжеж цей москальский "аналіз"...
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21.11.2022 17:26 Відповісти
данні вам уже дали. змусить білий дім. через банальне скорочення і так мізерних поставок.
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21.11.2022 19:35 Відповісти
Якось більше довіри словам Держдепу, ніж руснявим "лібєралам", на яких посилаються "вищє написали")))
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21.11.2022 17:42 Відповісти
Ну то насолоджуйтесь солодкою брехнею від українських медіа персон або недомовками Держдепу. PS "Москальський аналіз та русняві ліберали" звідки пішло? Від нестачі аргументів чи це результат вимитого ліваками мозку?
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21.11.2022 19:07 Відповісти
США огромное спасибо за помощь, но нужно значительно больше. Они же должны понимать , что Украина не с талибами воюет и не с кучкой дикарей с калашами , как в Афганистане, а с регулярной армией гнусной и подлой страны , которая много лет готовилась к войне. Друг сейчас под Бахмутом, рашистская арта работает в три смены ,а наша " с колес" , тем что подвозят , опять колоссальное превосходство у русни в огневой силе.
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21.11.2022 13:02 Відповісти
На війну з талібами США витратили 2.2 трильона доларів. А талібам залишили зброї на 80 мільярдів доларів.
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21.11.2022 14:53 Відповісти
Але ж в афгані не за 9 місяців такі цифри намалювались...
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21.11.2022 15:08 Відповісти
Витрати тільки США складали в середньому 105 млрд. на рік, і їх війська там воювали безпосередньо. Крім того це продовжувалось з першого року, як операція НАТО, якщо порахувати їх витрати, то сума ще більше. Другою після США там були війська Великобританії.
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21.11.2022 17:50 Відповісти
плюс воевали они так против макак с потертыми РПГ-7, а не против мордорской орды с тысячами ракет и тысячами бронетехники.
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21.11.2022 19:32 Відповісти
Мусульмани не макаки, і Афганістан називають цвинтарем імперій. США програли, Великоританія в свій час програла і СРСР теж.
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21.11.2022 21:14 Відповісти
Україна вдячна народові США за екзистенційно потрібні військову та гуманітарну допомогу, надану у самий важкий період війни з агресором, з рашистами. ЗСУ довели, що вміють використовувати зброю, надану США, ефективно та відповідально. Але ворог якісно змінив стратегію, масово застосовуючи далекобійні ракети для знищення інфраструктури тилу України. Засобів ППО для захисту від атак на інфраструктуру вкрай недостатньо, і темп їх нарощування далекий від необхідного... Україна потребує ЗБРОЇ СТРИМУВАННЯ. США, терміново надайте Україні комплекси неядерних ракет середнього радіусу дії для створення можливості ефективного ураження інфраструктури глибокого тилу рашистів!
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21.11.2022 13:14 Відповісти
Американские инвестиции в Украину это инвестиции в стабильность всего Мира.

После Победы Украины Европа, Америка ивесть мир станет более безопасным.
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21.11.2022 15:31 Відповісти
США з кінця лютого передали Україні військової допомоги на понад $21 мільярд Джерело: https://biz.censor.net/n3381987
А УКРАЇНА ВІДДАЛА ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ НА ВИМОГУ США БІЛЬШЕ ЯК 100 НА МІЛІАРДІВ ДОЛАРІВ 😎
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21.11.2022 15:54 Відповісти
Компенсація Україні за віддану ядерну зброю у вигляді обладнання, послуг та консультацій склала близько 500 млн доларів із виділених США близько 8,8 млрд. дол. за програмою Нана-Лугара (CTRP).
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21.11.2022 16:26 Відповісти
Нащо ти в лужу пердиш.
Напряму за відмову від ЯЗ Україна отримала від США 800 млн доларів на будівництво житла для ракетників.
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21.11.2022 16:31 Відповісти
Напиши, ввічливий розумнику, чи надавалася за відмову від ЯЗ компенсація Україні за програмою Нана-Лугара, в якій формі і на яку суму?
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21.11.2022 17:24 Відповісти
Відповіси спочатку на два питання :

1) У тебе з головою все гаразд
2) Ти в Україні живеш

Судячи по висеру на оба питання буде негативна відповідь.
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21.11.2022 17:31 Відповісти
Україна воює не грошима, а залізом. Цифри по залізу https://protectukrainenow.org/en/report
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21.11.2022 16:36 Відповісти
А зброю за красиві очі Україні дають ?
Байрактари Туреччина даром дає чи нанйновішу зброю Заходу безкоштовно нам дається ?
Не плутати з військовою допомогою США яка обмежена обємами і замовленнями Генштабу.
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21.11.2022 16:56 Відповісти
А до чого тут Туреччина, якщо я відповіла на ваш коментар про гроші від США? Якщо ви не знаєте скільки коштує танк або патрон, то важкувато уявити обсяг постачань. У наведеному мною посиланні цифри вже отриманої Україною зброї. А ось свіженький документ про співпрацю США та України. Нехай вас не обдурює довгий перелік зброї, бо слово committed у данному випадку означає "твердо пообіцяли" або "запланували" . А коли це станеться? Хтозна. https://www.state.gov/u-s-security-cooperation-with-ukraine/
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21.11.2022 19:03 Відповісти
Грощі від США за відану Україною ядерну зброю були мегамізерні.
Розмова закрита.
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21.11.2022 22:46 Відповісти

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