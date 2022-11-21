Італія хоче продовжити закон про постачання зброї Україні на 2023 рік, – міністр оборони

Уряд Італії проситиме парламент затвердити новий закон про військові та цивільні поставки в Україну протягом 2023 року.

Про це заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто в інтерв'ю газеті Il Foglio, передає Reuters.

Уряд Італії може щоразу надсилати допомогу Україні без дозволу парламенту на підставі указу, термін дії якого закінчується наприкінці року.



"Міністерство оборони незабаром запропонує продовжити цей захід, продовживши його дію на весь 2023 рік", – зазначив Крозетто.



Італія продовжить постачати зброю, як це робила раніше, "у той час і в той спосіб, який ми погодимо з нашими атлантичними союзниками та Києвом", додав міністр.



Раніше цього місяця офіційний представник правлячої коаліції повідомив Reuters, що Італія готує новий пакет озброєнь для України, включаючи системи протиповітряної оборони, які особливо просив Київ.



Крозетто належить до правої партії "Брати Італії" нової прем’єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні, яка є прихильницею України.



Водночас двоє інших ключових членів правлячої коаліції, Маттео Сальвіні та Сільвіо Берлусконі, є більш неоднозначними, оскільки обидва мають історичні зв’язки з президентом Росії Владіміром Путіним.