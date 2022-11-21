У Києві та області знову екстрені відключення електроенергії, графіки не діють (оновлено)
У Києві відбуваються екстрені відключення світла, графіки аварійних відключень, які складені раніше, наразі не діють. Обмеження електропостачання також у Київській області.
Про це повідомляє пресслужба "ДТЕК Київські електромережі".
"Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації", – йдеться у повідомленні.
Перевірити наявність поточних відключень можна тут.
Також у Київській обласній військовій адміністрації повідомили про екстрені відключення електроенергії в області.
"Наразі в Київській області значно зросло споживання електроенергії. Щоб уникнути масових аварій на енергообладнанні, НЕК "Укренерго" надав розпорядження провести екстрені відключення світла. У ДТЕК Київські регіональні електромережі зауважили, що на цей час графіки стабілізаційних відключень не діють", – зазначили в пресслужбі КОВА.
Як повідомлялося, раніше "Укренерго" застосувало планові відключення світла по всій країні, водночас аварійні відключення не планувалися.
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И сколько еще месяцев будут делать "все можливе для скорішої стабілізації ситуації"?
Особенно веселит: "Наразі в Київській області значно зросло споживання електроенергії" - видимо адронный коллайдер кто-то запустил!
Аби *********. Цікаво, ризикнув би в обличчя Кличку таке *********?) Хотів би подивиться.