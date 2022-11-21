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Новини
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У Києві та області знову екстрені відключення електроенергії, графіки не діють (оновлено)

електроенергія,світло,відключення

У Києві відбуваються екстрені відключення світла, графіки аварійних відключень, які складені раніше, наразі не діють. Обмеження електропостачання також у Київській області.

Про це повідомляє пресслужба "ДТЕК Київські електромережі".

"Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації", – йдеться у повідомленні.

Перевірити наявність поточних відключень можна тут.

Також у Київській обласній військовій адміністрації повідомили про екстрені відключення електроенергії в області.

"Наразі в Київській області значно зросло споживання електроенергії. Щоб уникнути масових аварій на енергообладнанні, НЕК "Укренерго" надав розпорядження провести екстрені відключення світла. У ДТЕК Київські регіональні електромережі зауважили, що на цей час графіки стабілізаційних відключень не діють", – зазначили в пресслужбі КОВА.

Як повідомлялося, раніше "Укренерго" застосувало планові відключення світла по всій країні, водночас аварійні відключення не планувалися. 

Автор: 

Київ (4714) електроенергія (4292) ДТЕК (1361)


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А шо такое? Новых прилетов не было, в выходные когда все дома и якобы нагрузка возрастает - экстренных отключений небыло

И сколько еще месяцев будут делать "все можливе для скорішої стабілізації ситуації"?

Особенно веселит: "Наразі в Київській області значно зросло споживання електроенергії" - видимо адронный коллайдер кто-то запустил!
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21.11.2022 14:56 Відповісти
То баба Галя на Броварівщині та баба Юля в Бориспільщині включили електроплити, ну що ви такі непонятливі!
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21.11.2022 17:28 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=hrb6t8TQHzw
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21.11.2022 16:17 Відповісти
Кличко чего затихарился?
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21.11.2022 18:06 Відповісти
Он занят - на бутылку тебя насаживает!
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21.11.2022 19:15 Відповісти
хватит тебе о бутылке кличка думать. Что с электричеством в Киеве? Ему похер?
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21.11.2022 19:27 Відповісти
Здавалося б - до чого тут Кличко, якщо в Києві електроенергія в руках гудка?
Аби *********. Цікаво, ризикнув би в обличчя Кличку таке *********?) Хотів би подивиться.
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21.11.2022 20:32 Відповісти
кличко отвечает за Киев. В том числе и за электроэнергию. И пусть он у гудка что хочет то и узнаёт. Я гудка не выбирал. Теперь что *********?
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21.11.2022 20:55 Відповісти

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