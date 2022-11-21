У Києві та області знову екстрені відключення електроенергії, графіки не діють (оновлено)

У Києві відбуваються екстрені відключення світла, графіки аварійних відключень, які складені раніше, наразі не діють. Обмеження електропостачання також у Київській області.

Про це повідомляє пресслужба "ДТЕК Київські електромережі".

"Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації", – йдеться у повідомленні.

Перевірити наявність поточних відключень можна тут.

Також у Київській обласній військовій адміністрації повідомили про екстрені відключення електроенергії в області.

"Наразі в Київській області значно зросло споживання електроенергії. Щоб уникнути масових аварій на енергообладнанні, НЕК "Укренерго" надав розпорядження провести екстрені відключення світла. У ДТЕК Київські регіональні електромережі зауважили, що на цей час графіки стабілізаційних відключень не діють", – зазначили в пресслужбі КОВА.

Як повідомлялося, раніше "Укренерго" застосувало планові відключення світла по всій країні, водночас аварійні відключення не планувалися.