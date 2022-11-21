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Новини
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Фрідман звернувся до Мінфіну Великої Британії для розблокування $1 млрд на докапіталізацію "Альфа-Банку Україна"

фрідман

Бізнесмен Михайло Фрідман подав документи для отримання ліцензії Управління із застосування фінансових санкцій Міністерства Фінансів Великої Британії.

Про це БізнесЦензору повідомив співрозмовник з оточення Фрідмана.

Ліцензія надасть можливість перерахувати з рахунків британського банку $1 млрд на докапіталізацію "Альфа-Банку Україна".

Раніше власник банку вже звернувся до регуляторних органів Князівства Монако, адже кошти, знаходяться на рахунку британського банку в Монако.

В заявці на отримання ліцензії зазначено, що метою докапіталізації банку є підтримка клієнтів банку, участь у відновленні економіки України. Для докапіталізації використовуватиметься капітальний інструмент. В заявці вже фігурує Sense Bank як правонаступник "Альфа-Банку Україна".

Співрозмовник зазначив, що Фрідман не розпоряджається акціями банку, управління передано довіреній особі - Сімеону Дянкову.

Таким чином, у разі отримання ліцензії, проєкт докапіталізації "Альфа-Банку Україна", який багато хто з учасників ринку оцінював дуже скептично, може бути реалізованим. У своєму коментарі БЦ голова наглядової ради банку Роман Шпек зазначив, що ініціатива власника банку стане першим прикладом добровільного фінансування відновлення України приватними коштами.

Відповідальність за застосування фінансових санкцій у Великій Британії 2007 року було передано від Банку Англії до Міністерства фінансів, а 2016 року Міністерство фінансів заснувало Управління із застосування фінансових санкцій - орган, який у співпраці із правоохоронними органами працює над забезпеченням належного розуміння, впровадження фінансових санкцій.

Автор: 

Альфа-банк (294) Новини компаній (3423) Михайло Фрідман (143)


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Топ коментарі
+6
Це як?Це,типу,хабар зе-банді?
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21.11.2022 12:44 Відповісти
+6
В мене є знайомий "стрілок типу дай 10-ку". Він в пятницю несподівано віддав ту 10-ку, яку був винен бозна скільки. В мене тільки одн була думка: "коли і скільки". В неділю(вчора) - попросив 20-ку.....
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21.11.2022 13:11 Відповісти
+5
Чому досі Україна не конфіскувала його активи?
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21.11.2022 12:59 Відповісти
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Це як?Це,типу,хабар зе-банді?
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21.11.2022 12:44 Відповісти
Ни в коем случае !

Отдать деньги в руки частного банка с русскими связями?
Какое «восстановление Украины»?! Все это туфта для наивных

Да этот банк ( несмотря на другое название) в тот же день выведет деньги в офшоры.

Как два пальца об асфальт!
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21.11.2022 15:18 Відповісти
Чому досі Україна не конфіскувала його активи?
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21.11.2022 12:59 Відповісти
В мене є знайомий "стрілок типу дай 10-ку". Він в пятницю несподівано віддав ту 10-ку, яку був винен бозна скільки. В мене тільки одн була думка: "коли і скільки". В неділю(вчора) - попросив 20-ку.....
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21.11.2022 13:11 Відповісти
😄
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21.11.2022 13:45 Відповісти
Есть фонд восстановления Украины ，пожалуйста пусть переводит на восстановление "свои "путинские бапки. Только вот хочется в банк свой собственный влить чтобы процентики капали и санкции сняли *** там курва
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21.11.2022 13:20 Відповісти
в чому питання?? нехай докапіталізують без розблокування..

блін..нам необхідний чесний керуючий справами, у якого бабоси до рук не приліпають..ну і охорона йому потрібна..
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21.11.2022 13:23 Відповісти
Знову маланськi "фiльдiперсовi манси"...Нi, з таким таблом грошей не дадуть...
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21.11.2022 14:09 Відповісти
хуцпу ганяє ******?
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21.11.2022 15:50 Відповісти
Какой разблокировать купить самолёты )
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21.11.2022 16:30 Відповісти
Цей рашистський банк просто націоналізувати, а кошти конфіскувати. Так здійсниться мрія фрідманів і прочих шпеків про відновлення розрушеної іх рашистськими покровителями України.
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21.11.2022 22:44 Відповісти

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