Фрідман звернувся до Мінфіну Великої Британії для розблокування $1 млрд на докапіталізацію "Альфа-Банку Україна"

Бізнесмен Михайло Фрідман подав документи для отримання ліцензії Управління із застосування фінансових санкцій Міністерства Фінансів Великої Британії.

Про це БізнесЦензору повідомив співрозмовник з оточення Фрідмана.

Ліцензія надасть можливість перерахувати з рахунків британського банку $1 млрд на докапіталізацію "Альфа-Банку Україна".

Раніше власник банку вже звернувся до регуляторних органів Князівства Монако, адже кошти, знаходяться на рахунку британського банку в Монако.

В заявці на отримання ліцензії зазначено, що метою докапіталізації банку є підтримка клієнтів банку, участь у відновленні економіки України. Для докапіталізації використовуватиметься капітальний інструмент. В заявці вже фігурує Sense Bank як правонаступник "Альфа-Банку Україна".

Співрозмовник зазначив, що Фрідман не розпоряджається акціями банку, управління передано довіреній особі - Сімеону Дянкову.

Таким чином, у разі отримання ліцензії, проєкт докапіталізації "Альфа-Банку Україна", який багато хто з учасників ринку оцінював дуже скептично, може бути реалізованим. У своєму коментарі БЦ голова наглядової ради банку Роман Шпек зазначив, що ініціатива власника банку стане першим прикладом добровільного фінансування відновлення України приватними коштами.

Відповідальність за застосування фінансових санкцій у Великій Британії 2007 року було передано від Банку Англії до Міністерства фінансів, а 2016 року Міністерство фінансів заснувало Управління із застосування фінансових санкцій - орган, який у співпраці із правоохоронними органами працює над забезпеченням належного розуміння, впровадження фінансових санкцій.