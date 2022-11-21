Ціни на нафту впали до мінімуму за два місяці через високий ризик рецесії у провідних економіках світу
Ціна на нафту 21 листопада опустилася до двомісячних мінімумів на тлі побоювання учасників ринку щодо можливої рецесії у провідних світових економіках.
Як повідомляє Reuters, січневі фʼючерси на нафту марки Brent подешевшали приблизно на 1%, до $86,65 за барель, передає Радіо Свобода.
"Окрім ослабленого прогнозу попиту через COVID-обмеження в Китаї, посилення долара США сьогодні також є ведмежим фактором для цін на нафту. Схильність до ризику падає, оскільки всі останні економічні дані великих країн вказують на сценарій рецесії, особливо у Великій Британії та єврозоні", – сказала аналітикиня CMC Markets Тіна Тенґ.
Вона також додала, що риторика керівників Федеральної резервної системи минулого тижня викликала занепокоєння і щодо стану економіки США.
Ціна нафти падає за два тижні до того, як у Євросоюзі набере чинності ембарго на постачання майже всієї російської нафти. Як повідомлялося, ЄС запровадив санкції щодо морського імпорту російської нафти, які почнуть діяти 5 грудня. Тоді ж Євросоюз і Велика Британія мають намір заборонити своїм компаніям здійснювати перевезення, фінансування та страхування танкерів, що транспортують російську нафту. Виняток робитимуть для нафти, яка дешевша за встановлену цінову стелю.
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