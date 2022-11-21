Тотального блекауту не буде: Офіс президента закликав українців не виїжджати з України

Потреби виїжджати з країни через можливі відключення електроенергії не буде.

Про це заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко заявив у ефірі національного телемарафону, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я хотів би заспокоїти – виїжджати з країни точно не треба буде. Не буде загального блекауту по всій країні. Так, можливі відключення, так, вони можливі не тільки на годину чи дві, але вже є розуміння, що в будь-якому випадку працює ДСНС, обласна влада для того, щоб розгортати пункти обігріву, а паралельно працюють енергетики, щоби протягом доби, двох, трьох налагоджувати енергетику", – запевнив Тимошенко.

Раніше генеральний директор "ДПЕК" Максим Тімченко в інтерв’ю ВВС закликав українців розглянути можливість виїзду з країни. За його словами, це допоможе заощадити електроенергію після пошкодження майже половини енергосистеми України масованими атаками РФ.

Однак згодом у пресслужбі ДТЕК цю заяву заперечили.