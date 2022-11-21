ПРООН та ЄС виділили 35 мільйонів євро на підтримку відновлення постраждалих громад України

Програма розвитку ООН (ПРООН) і Європейський Союз оголосили про додаткове виділення 35 млн євро на реалізацію програми з підвищення стійкості та відновлення України.

Про це повідомляє пресслужба ПРООН в Україні.

"Головна мета програми–підтримати Україну, яка протистоїть повномасштабному вторгненню Росії, підтримуючи зусилля з раннього відновлення та відбудови, наскільки це дозволяють умови, і сприяючи швидкому поверненню до процесів розвитку для підтримки досягнення Цілей сталого розвитку", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цей новий внесок підтримає ініціативи, спрямовані на зміцнення стійкості та раннього відновлення громад у вибраних цільових регіонах України, шляхом розширення доступу до якісних державних послуг, наприклад, у закладах охорони здоров’я, покращення безпеки громад і суспільної безпеки та зміцнення соціальних зв’язків на місцевому рівні.

Відповідно до Цифрової стратегії ПРООН на 2022-2025 роки, у проєкті максимально, наскільки це можливо, застосовуватимуться цифрові технології та рішення для подолання визначених викликів у сфері розвитку.