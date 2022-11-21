БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
9 388 12

Голова "Росатома" Ліхачов заявив про ризик атомної аварії на окупованій росіянами Запорізькій АЕС

заес,магате

Генеральний директор російської держкорпорації "Росатом" Олексій Ліхачов заявив, що на окупованій російськими військами Запорізькій АЕС існує ризик атомної аварії.

Про це Ліхачов заявив журналістам на форумі "Атомекспо-2022", повідомляє російський "Коммерсант".

"Ми інформуємо світову спільноту, що станцію (ЗАЕС, – ред.) поставлено під ризик атомної аварії", – сказав голова "Росатома".

Водночас він назвав "неприпустимою та неадекватною" резолюцію ради керуючих МАГАТЕ, яка закликала Росію негайно вивести свої війська з території ЗАЕС та припинити тиск на український оперативний персонал Запорізької атомної електростанції.

При цьому він переклав відповідальність за створення зони безпеки навколо ЗАЕС на голову МАГАТЕ Рафаеля Гроссі та результати його переговорів з Росією та Україною.

Читайте також: Голова "Росатому" заявив про переведення окупованої Запорізької АЕС на російське паливо

Як повідомлялося, за даними "Енергоатома", 20 листопада внаслідок численних російських обстрілів зафіксовано щонайменше 12 "прильотів" на майданчик Запорізької АЕС.

"Характер та перелік пошкодженого обладнання ЗАЕС свідчить про те, що рашисти цілили та вивели з ладу саме ту інфраструктуру, яка була необхідна для запуску енергоблоків 5 та 6 і відновлення виробництва електроенергії Запорізькою АЕС для потреб України", – наголошували у держкомпанії.

Наприкінці жовтня в "Енерегоатомі" підтвердили, що працівники Запорізької АЕС почали підписувати контракти із структурами "Росатома". Станом на 28 жовтня контракти зі створеним Росією підприємством АО "Экплуатирующая организация "Запорожская АЭС" підписали близько 100 із 6 700 працівників, які залишилися працювати на окупованій росіянами Запорізькій АЕС. Ще 4 300 проукраїнських працівників ЗАЕС виїхали на підконтрольну Україні територію.

Нагадаємо, 5 жовтня російський президент Путін своїм указом доручив передати окуповану Запорізьку АЕС у федеральну власність РФ. Для цього у Росії вже створили компанію "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС". За даними української розвідки та "Енергоатома", наразі російські окупанти вимагають від персоналу Запорізької АЕС підписати контракти з цією структурою.

Автор: 

МАГАТЕ (198) Енергоатом (1208) атомна енергетика (332) ядерна безпека (152) Росатом (144) Запорізька АЕС (349)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+22
Поки вас там не було, то і ризиків не було. Співпадіння
показати весь коментар
21.11.2022 14:32 Відповісти
+11
Кацапи самі провокують аварію на нашій ЗАЕС І цим цинічним шантажем
залякують весь світ !

Бидло кацапське , валіть нахер із нашої землі і на землі буде мир , бо
ви , тероризуєте весь світ , своїми Имперськими амбіціями і забаганками ‼️‼️‼️😡
показати весь коментар
21.11.2022 15:39 Відповісти
+2
"Орки обстріляли ЗАЕС" - мене дивують такі новини... інформація подається так ніби вони не контролюють об'єкт і прямо там не знаходяться фізично
показати весь коментар
21.11.2022 15:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Поки вас там не було, то і ризиків не було. Співпадіння
показати весь коментар
21.11.2022 14:32 Відповісти
"Орки обстріляли ЗАЕС" - мене дивують такі новини... інформація подається так ніби вони не контролюють об'єкт і прямо там не знаходяться фізично
показати весь коментар
21.11.2022 15:30 Відповісти
А як на Вашу думку має бути подана ця новина?
показати весь коментар
21.11.2022 19:43 Відповісти
Кацапи самі провокують аварію на нашій ЗАЕС І цим цинічним шантажем
залякують весь світ !

Бидло кацапське , валіть нахер із нашої землі і на землі буде мир , бо
ви , тероризуєте весь світ , своїми Имперськими амбіціями і забаганками ‼️‼️‼️😡
показати весь коментар
21.11.2022 15:39 Відповісти
да-да, хочуть керувати цілим Світом, а сам нездатні керувати своїм ...., всюди, де не появляться - все засрано.
показати весь коментар
21.11.2022 16:29 Відповісти
Более того, они могут устроить аварию, когда придет время им драпать от туда, чтобы сделать вид, что они уходят из-за нее
показати весь коментар
21.11.2022 16:37 Відповісти
В 1986 році кацапи підірвали ЧАЕС, захоплення ЧАЕС в 2022 році ледь не призвело до аварії, тепер ЗАЕС і знову тут кацапи. Цю потворну зграю недолюдей залишати живими не варто, людство має прийняти запобіжні міри безпеки І приміряти на них демократію та міжнародні норми і правила не слід, вони самі знають це і вміло цим користуються, при цьому самі ж відмінили розповсюдження міжнародних норм на мордор рішенням госдури, чим розвязали руки світовому товариству.
показати весь коментар
21.11.2022 16:38 Відповісти
Насрать в толпе и больше всех возмущаться....как єта па русськи!
показати весь коментар
21.11.2022 17:17 Відповісти
як вас там бл*дей не було, то й ніякого ризику там не було... так понятно??? нє???
показати весь коментар
21.11.2022 17:39 Відповісти
Оказывается , виновата невестка.
показати весь коментар
21.11.2022 18:18 Відповісти
Там працювало 11 тис. осіб. Ні ф... собі !!
показати весь коментар
21.11.2022 21:42 Відповісти
bamr

@bamr69

·

https://twitter.com/bamr69/status/1594990538805186561 20 мин

Новим гауляйтером Енергодару стала депутат Енергодарськоі міської ради від партії «слуга народу» Наталія Лабяк.
показати весь коментар
22.11.2022 12:07 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 