Голова "Росатома" Ліхачов заявив про ризик атомної аварії на окупованій росіянами Запорізькій АЕС

Генеральний директор російської держкорпорації "Росатом" Олексій Ліхачов заявив, що на окупованій російськими військами Запорізькій АЕС існує ризик атомної аварії.

Про це Ліхачов заявив журналістам на форумі "Атомекспо-2022", повідомляє російський "Коммерсант".

"Ми інформуємо світову спільноту, що станцію (ЗАЕС, – ред.) поставлено під ризик атомної аварії", – сказав голова "Росатома".

Водночас він назвав "неприпустимою та неадекватною" резолюцію ради керуючих МАГАТЕ, яка закликала Росію негайно вивести свої війська з території ЗАЕС та припинити тиск на український оперативний персонал Запорізької атомної електростанції.

При цьому він переклав відповідальність за створення зони безпеки навколо ЗАЕС на голову МАГАТЕ Рафаеля Гроссі та результати його переговорів з Росією та Україною.

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Як повідомлялося, за даними "Енергоатома", 20 листопада внаслідок численних російських обстрілів зафіксовано щонайменше 12 "прильотів" на майданчик Запорізької АЕС.

"Характер та перелік пошкодженого обладнання ЗАЕС свідчить про те, що рашисти цілили та вивели з ладу саме ту інфраструктуру, яка була необхідна для запуску енергоблоків 5 та 6 і відновлення виробництва електроенергії Запорізькою АЕС для потреб України", – наголошували у держкомпанії.

Наприкінці жовтня в "Енерегоатомі" підтвердили, що працівники Запорізької АЕС почали підписувати контракти із структурами "Росатома". Станом на 28 жовтня контракти зі створеним Росією підприємством АО "Экплуатирующая организация "Запорожская АЭС" підписали близько 100 із 6 700 працівників, які залишилися працювати на окупованій росіянами Запорізькій АЕС. Ще 4 300 проукраїнських працівників ЗАЕС виїхали на підконтрольну Україні територію.

Нагадаємо, 5 жовтня російський президент Путін своїм указом доручив передати окуповану Запорізьку АЕС у федеральну власність РФ. Для цього у Росії вже створили компанію "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС". За даними української розвідки та "Енергоатома", наразі російські окупанти вимагають від персоналу Запорізької АЕС підписати контракти з цією структурою.