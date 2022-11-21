Фінська авіакомпанія Finnair скоротить 150 співробітників через заборону польотів над Росією

Фінська авіакомпанія Finnair скоротить майже 150 співробітників через погіршення фінансового стану, спричиненого забороною на польоти над територією Росії.

Про це йдеться у заяві компанії, передає російський Forbes.



"Через кардинальні зміни в операційному середовищі Finnair, викликаних закриттям повітряного простору Росії, Finnair скорочує близько 90 робочих місць у Фінляндії. За межами країни буде скорочено 57 робочих місць. Персонал буде скорочено до кінця лютого 2023 року", – йдеться у повідмленні.



Під час переговорів щодо змін, необхідних для відновлення прибутковості Finnair у нових умовах, обговорювалося працевлаштування близько 770 співробітників у Фінляндії, які працюють на керівних, менеджерських та експертних посадах, зазначили у компанії. Загалом у ній працює близько 5300 співробітників по всьому світу.



У майбутньому деяким звільненим співробітникам можуть запропонувати нову посаду у Finnair. Компанія також запропонує тим, хто потрапив під скорочення, підтримку для повторного працевлаштування, включаючи можливості індивідуального кар'єрного коучингу та навчання.



Основною стратегією Finnair була організація доступних авіаперельотів, що з'єднують Європу та Азію через територію Росії. Однак наприкінці лютого Москва заборонила використання російського повітряного простору авіакомпаніям із ЄС, Великої Британії та Канади у відповідь на аналогічні дії Заходу. Через це фінському перевізнику довелося перебудовувати маршрути, а польоти між Європою та Азією стали дорожчими і довшими.