Україна вийшла на перше місце за обсягом експорту масла до Євросоюзу

За підсумками перших трьох кварталів 2022 року Україна стала найбільшим постачальником вершкового масла до країн Європейського Союзу.

Про це свідчать дані статистичної бази Comext Євростату про торгівлю молочними продуктами, повідомляє галузеве аналітичне агентство Інфоагро.

Згідно із ними, Україна в 2022 році займає перші місця у переліку постачальників наймаржинальніших біржових молочних товарів в ЄС, а саме, вершкового масла та сирів.

Так, за підсумками дев’яти місяців, Україна експортувала до ЄС 4,3 тис. тонн вершкового масла і посідає першу позицію в рейтингу, випереджаючи Туреччину і Нову Зеландію.

За цей же період в ЄС поставлено 1,5 тис. тонн українських сирів, за цим показником Україна займає четверте місце після Швейцарії, Сербії та Норвегії. При цьому у минулі роки Україна сири до ЄС на постачала.

"Ці успіхи, окрім, роботи всіх дотичних операторів, є результатом наступних факторів: зміна промислового балансу через війну зняття торгівельних обмежень зі сторони ЄС сприятлива цінова кон’юнктура для ЄС та України (цей же фактор можна назвати як причину росту поставок масла в ЄС з Туреччини та Нової Зеландії)", – зауважують аналітики Інфорагро.