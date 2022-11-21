Через відключення електроенергії в Україні різко зріс попит на бензин та дизпаливо, – ЗМІ

Українські нафтотрейдери минулого тижня помітили нетипове збільшення попиту на всі марки нафтопродуктів, зокрема на бензин, що може бути пов’язано з активним використанням генераторів і переформатуванням роботи найбільших роздрібних мереж країни – "Привату" й "Укрнафти".

За даними "Консалтингової групи "А-95", ціна на дизельне пальне в дрібному гурті за тиждень зменшилась на 0,25 грн – до 49,50 грн за літр, пише галузеве видання enkorr.

У свою чергу, вартість бензину марки А-95 у гурті підросла на 0,25 грн – до 40,75 грн/л, коливаючись у діапазоні 39-42,5 грн/л. При цьому вартість бензину А-92 за тиждень не змінилася і тримається на рівні 40,5 грн/л.

"На цю мить ресурсу вистачає, проте ситуація з наповненням ринку в подальші місяці може бути складною через нестачу пального за кордоном", – каже один із опитаних трейдерів. На його думку, саме ресурсні проблеми утримують ціни на сталому рівні, незважаючи на просідання котирувань (на $80 і $100 за тонну для бензину й ДП відповідно).

За даними enkorr, трейдери відзначають зростання роздрібних продажів, причому як дизпалива, так і бензинів.

Глобальним чинником зростання попиту учасники ринку вважають збільшення парку генераторів через відключення електроенергії та їх активне використання.

"Такий попит абсолютно нетиповий для листопада, єдиний чинник – генератори. Трагедії немає, але це трохи несподівано", – розповів співрозмовник.

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"Ми не готові до такого збільшення, починає "рватись" графік постачання, перспективні добові запаси зменшуються. Активно шукаємо додаткові партії в Європі", – зазначив один із трейдерів.

Він не виключив, що на тижні ціни на АЗС можуть дещо зрости, щоб спробувати пригасити попит на період контрактування додаткових обсягів.

За даними одного зі співрозмовників видання, тиск на оптовий ринок також здійснювала "Укрнафта", яка після "націоналізації" втратила постачальника пального у вигляді групи "Приват". На користь цієї інформації говорить зникнення з вільного продажу на заправках "Укрнафти" бензинів.

"Характерно, що бензин на ринку зараз шукає як "Укрнафта", так і "приватівці", – каже один із трейдерів. Це також вказує на чинник зростання попиту, коли мережа виявилась не готовою до цього.