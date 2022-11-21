Виплати за облігаціями ОВДП перевищили запозичення з початку війни на 72 мільярди, – НБУ

Упродовж повномасштабної війни Росії проти України уряд залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 123,74 млрд грн, $1,45 млрд та 468,4 млн євро. На погашення за внутрішніми борговими цінними паперами спрямовано 183,92 млрд грн, $2,09 млрд та 168 млн євро. Таким чином, виплатити за ОВДП у гривневому еквіваленті перевищили запозичення на 72,23 млрд грн.

Про це свідчать дані депозитарію Національного банку України.

Із квітня до серпня (включно), у жовтні та з початку листопада сальдо внутрішніх боргових операцій уряду було від’ємним. За підсумками трьох тижнів листопада, зокрема, воно становило мінус 521,9 млн грн.

Водночас у березні та вересні обсяги залучених урядом коштів на аукціонах із продажу ОВДП перевищували витрати на погашення внутрішніх боргових інструментів.

Минулого тижня Міністерство фінансів підвищило ставки за низкою гривневих ОВДП (максимальна ставка зросла до 19% річних). Загалом упродовж дії воєнного стану уряд також збільшував дохідність за всіма доларовими паперами (максимальна – 4,5% річних). Водночас ставки за військовими облігаціями, номінованими в євро, поки не змінювалися та становлять 2,5% річних.

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Найбільший портфель відповідних цінних паперів і надалі утримують банки – первинні дилери.

Другим за обсягом залишається портфель військових облігацій, сконцентрований громадянами та бізнесом України. Він становить:

11,7 млрд грн, або 14,2% від загального обсягу придбаних гривневих військових ОВДП (станом на 14 листопада – 11,14 млрд грн, або 12,7%);

$243 млн, або 27,0% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у доларах США (на 14 листопада – $237,5 млн, або 26,6%);

151,2 млн євро, або 52,9% від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро (за тиждень змін не відбулося).

Обсяг облігацій внутрішньої державної позики у власності нерезидентів становить 1,07 млрд грн та $9 млн.